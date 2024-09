To on będzie przeciwnikiem "Supergirl"! Kim jest belgijski aktor?

Premiera filmu "Supergirl: Woman of Tomorrow" zaplanowana została na 26 czerwca 2026 roku i jest drugim filmem, który dołączy do odświeżonego uniwersum DC po "Supermanie" Jamesa Gunna. W roli głównej zobaczymy Milly Alcock, która zachwyciła nas swoim występem w "Rodzie smoka". Za reżyserskimi sterami stanie Craig Gillespie, który pracował przy "Cruelli", a za scenariusz odpowiada Ana Nogueira znana z "Pamiętników Wampirów".

"Supergirl": znamy głównego antagonistę

Finalne rozmowy do roli prowadzi właśnie Matthias Schoenaerts, belgijski aktor, którego do tej pory mogliśmy zobaczyć w takich produkcjach jak "The Old Guard" oraz "Czerwona jaskółka", a ostatnio mogliśmy go zobaczyć w u boku Kate Winslet w serialu "Reżim".

W komiksie, na podstawie którego powstaje nowa produkcja, głównym antagonistą jest Krem of the Yellow Hills i prawdopodobnie właśnie w tę postać wcieli się Schoenaerts.

"Supergirl": Co już wiemy?

W tej historii Dziewczyna ze Stali zwana też Karą Zor-El ucieka z Ziemi wraz ze swoim wiernym psem Krypto, ponieważ nie chce dłużej żyć w cieniu swojego kuzyna, Supermana. W trakcie swojej podróży przez kosmos spotyka kosmitkę Ruthye, która chce pomścić śmierć ojca i prosi Supergirl o pomoc.

James Gunn zapowiedział, że nowa Supergirl będzie nieco inna niż ta, którą poznaliśmy w serialu.

"Jest znacznie bardziej hardcore’owa" - powiedział Gunn.