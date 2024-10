Luca Guadagnino wyreżyseruje nowego "American Psycho"

Luca Guadagnino jest jednym z najbardziej znanych współczesnych twórców. To on odpowiada za poruszając "Tamte dni, tamte noce" , otwierające Timothée'mu Chalamet drogę do kariery, czy za brawurowy film "Challengers" (2024) przedstawiający emocjonujące rywalizacje na korcie tenisowym.

W lipcu tego roku świat obiegła informacja, że reżyser pracuje nad nowym dziełem. "After the Hunt" z Julią Roberts, Chloë Sevigny, Ayo Edebiri czy Andrew Garfieldem w obsadzie ma być utrzymany w klimacie dreszczowca. Za scenariusz odpowiada Nora Garrett. Premiera filmu wstępnie zapowiedziana została na rok 2025.

Teraz dowiadujemy się, że Guadagnino już pracuje nad kolejnym filmowym projektem. Portal Deadline przekazuje, że twórca wyreżyseruje nową ekranizację "American Psycho" autorstwa Breta Eastona Ellisa. Napisaniem scenariusza zajmuje się Scott Z. Burns, a film powstaje dla studia Lionsgate.

"American Psycho" z Christianem Bale'em w roli głównej

W 2000 roku premierę miała pierwsza ekranizacja powieści Ellisa. W "American Psycho" w reżyserii Mary Harron główną rolę odegrał Christian Bale. Jego występ zapisał się na kartach historii kinematografii oraz stał się ważnym elementem popkultury. Na ekranie Bale'owi partnerują m.in. Willem Dafoe, Jared Leto czy Reese Witherspoon.

"American Psycho" ukazuje mroczne oblicze świata młodych, zamożnych biznesmenów w Ameryce lat 80. Patrick Bateman robi błyskotliwą karierę w firmie ojca, finansisty z Wall Street. Z pozoru jest typowym, egocentrycznym yuppie, którego życie obraca się wokół kultu markowych przedmiotów. Jednak w jego głowie lęgną się chore myśli. Pod ich wpływem osobowość Patricka powoli ulega destrukcji, a on sam popełnia wstrząsające zbrodnie.