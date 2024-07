To nie Bruce Willis powinien być bohaterem kultowego filmu? Mocne słowa znanego aktora

To nie Bruce Willis powinien być bohaterem "Szklanej pułapki"?

Jesienią na platformie Peacock zadebiutuje serial "Hysteria". W rozmowie z Entertainment Weekly Campbell opowiedział co zachęciło go w scenariuszu projektu i odniósł się do bohatera kultowego filmu.

"Bohater zwrócił moją uwagę, ponieważ jest mężczyzną, który musi sobie poradzić (...). To rozsądny człowiek starający się rozgryźć szalone zjawiska w małym amerykańskim mieście. Podoba mi się, że on nie jest na to gotowy. Małe miasteczka nie są przygotowane na pandemię, czy dziwne zjawiska. Nie wiedzą, jak sobie poradzić".

To według Campbella buduje napięcie.

"Chcesz wpakować w daną sytuację kogoś, kto nie jest na to gotowy. Tak jak Ash w filmie 'Martwe zło' - on nie przeszedł żadnego treningu. Nie jest żołnierzem, nie jest z CIA. To mechanik, który musi uratować świat. To jest interesujące"!"

W kontekście tego typu bohatera oberwało się "Szklanej pułapce" i Willisowi.

"Przesłanie 'Szklanej pułapki' jest złe. Facet w otworze wentylacyjnym nie powinien być Bruce’em Willisem. To były gliniarz. Scenarzyści poszli na łatwiznę. Mogli puścić tam księgowego, który nigdy wcześniej nie użył broni, ale jest bardzo inteligentny. I ja jestem tym zainteresowany".

"Evil Dead": O czym opowiada kultowy film?

Remake horroru z 1981 roku. Grupa znajomych wybiera się na weekend do opuszczonej, stojącej na uboczu chatki. Chcą miło spędzić czas, lecz nie wiedzą co ich czeka. Odnajdują tajemną księgę i dla zabawy odczytują znajdującą się w niej inwokację.

