To miało być dzieło jego życia. Film nie wejdzie do kin po porażce pierwszej części

"Territory Pictures i New Line Cinema zdecydowały, że 'Horyzont. Rozdział 2' nie wejdzie do kin 16 sierpnia. Da to publiczności możliwość odkrycia pierwszej odsłony w nadchodzących tygodniach, także dzięki serwisom VOD i platformie Max" - przekazał portalowi Variety przedstawiciel New Line Cinema.

"Rozdział 1" ma ukazać się w wypożyczalniach internetowych 16 lipca. Nie podano jeszcze daty premiery na platformie Max.

Decyzja o przesunięciu premiery "Rozdziału 2" została podjęta przez dystrybutorów, producentów i Costnera. Według statystyk film najlepiej przyjęli starsi widzowie w środkowej części Stanów Zjednoczonych. Twórcy "Horyzontu" liczą, że ich dzieło zostanie odkryte przez nowych widzów i tym samym zbuduje oczekiwania wobec jego kontynuacji.

"Horyzont. Rozdział 1": Porażka za 100 milionów dolarów

Pierwsza część kosztowała 100 milionów dolarów. Costner wyłożył sporą część budżetu z własnych pieniędzy. "Czytałem, że w tym filmie jest 20 milionów moich oszczędności" - mówił przy okazji premiery "Rozdziału 1". "To nieprawda. W tym filmie jest 38 milionów dolarów moich pieniędzy. Taka jest prawda, takie są liczby".

W weekend otwarcia "Horyzont. Rozdział 1" zarobił jedynie 11 milionów dolarów. Całkowite przychody filmu wynoszą dziś nieco ponad 25 milionów dolarów.

"Rozdział 2" jest już ukończony. Zdjęcia do "Rozdziału 3" rozpoczęły się w maju tego roku. Zamknięcie sagi jest w trakcie preprodukcji. Nie wiadomo, jak porażka pierwszego filmu wpłynie na kształt serii.