To koniec milionowej współpracy. Twórca Deadpoola uderza w Marvela

Tak kończy się wielomilionowe współprace. Rob Liefield przez lata był związany z Marvelem, ale nadszedł czas na rozstanie i to z hukiem. Co było powodem tak gwałtownej reakcji? Zaczęło się od premiery filmu "Deadpool i Wolverine" .

Deadpool zostanie w Marvelu?

Artysta, który współtworzył postać Deadpoola, ma kilka zarzutów wobec studia. Dużym problem okazało się to, jak został potraktowany podczas uroczystej premiery najnowszego filmu "Deadpool i Wolverine". Ale to nie wszystko! Pojawiły się także poważne oskarżenia wobec Kevina Feige’a.

Decyzję o rozstaniu ze studiem Liefield ogłosił w podcaście i odniósł się do "zniewag", których miał dopuścić się Marvel. Chodziło m.in. o brak zaproszenia Liefielda i jego rodziny na afterpaty premiery filmu, "udawanie", że nie widzą rysownika na czerwonym dywanie, co miało go "umniejszyć i zawstydzić" oraz w oficjalnych materiałach z premiery nie pojawiły się zdjęcia Liefielda.



Wszystkie wymienione sytuacje zostały odebrane przez rysownika jako "wiadomość". W kolejnych mailach wymienianych ze studiem pytał o szanse na lepszą ekspozycję jego nazwiska w filmie i czy istnieją "inne opcje promocyjne".

Niestety, pytania autora zostały źle odebrane, na co Liefield zareagował w wywiadzie z The Hollywood Reporter:

"On nie traktuje dobrze twórców komiksów. Takie jest moje osobiste doświadczenie. Czy sądzę, że mógłby te relacje poprawić? Oczywiście, że tak" - stwierdził i jako przykład postawił Jamesa Gunna.

Jak w będzie przyszłość Deadpoola w kolejnych fazach MCU? O tym przekonamy się zapewne w nadchodzących miesiącach.