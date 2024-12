To już oficjalne! "Vaiana 2" pokonała wszystkich

"Vaiana 2" na prowadzeniu

Największym przebojem tegorocznego Święta Dziękczynienia okazała się "Vaiana 2" - kontynuacja popularnej animacji Disneya. Film ustanowił nowy rekord, zarabiając aż 225 milionów dolarów w ciągu pięciu dni świątecznych, co uczyniło go nie tylko liderem w historii premier animacji Disneya, ale także najlepszym debiutem pięciodniowym w historii box office. Film pobił wcześniejsze rekordy ustanowione przez "Krainę lodu II" (125 mln dolarów) oraz "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" (109 mln dolarów). W sam weekend film zarobił 139,7 mln dolarów, co wyprzedza dotychczasowego lidera - "Krainę lodu II" z wynikiem 130,2 mln dolarów.

Pomimo mieszanych recenzji krytyków (65% na Rotten Tomatoes), widzowie zareagowali entuzjastycznie, przyznając filmowi ocenę A- na CinemaScore. Nieobecność Lin-Manuela Mirandy, autora piosenek do pierwszej części, zastąpił duet Abigail Barlow i Emily Bear, który skomponował ścieżkę dźwiękową do sequela. Dwayne Johnson i Auliʻi Cravalho ponownie wcielili się w swoje role Maui i Vaiany, co znacząco przyczyniło się do sukcesu filmu. Globalne wpływy animacji wynoszą obecnie imponujące 389 milionów dolarów.

"Wicked" i "Gladiator 2" tuż za animacją

Drugie miejsce zajął "Wicked", adaptacja broadwayowskiego hitu Universal, który w pięciodniowym okresie zarobił 118,2 mln dolarów, a w sam weekend - 81,1 mln dolarów. Produkcja z Cynthią Erivo i Arianą Grande już teraz przyniosła globalne przychody w wysokości 359,2 mln dolarów, wyprzedzając większość wcześniejszych adaptacji musicali w box office.

Trzecie miejsce przypadło "Gladiatorowi II", który w pięciodniowym okresie zarobił 44,2 mln dolarów, a w weekend - 30,8 mln dolarów. Kontynuacja klasyka Ridleya Scotta z 2000 roku zgromadziła dotychczas globalne przychody rzędu 320 milionów dolarów, ale musi jeszcze sprostać wysokim oczekiwaniom finansowym wynikającym z łącznego budżetu produkcji i marketingu wynoszącego 350 mln dolarów.

