Wiadomości "Puchatek: Krew i miód 2": Gwiazdor "Zakochanego Szekspira" w kontynuacji

Druga część będzie dużo bardziej kosztowną produkcją. Jednym z powodów jest obecność gwiazd. Do obsady filmu "Puchatek: Krew i miód 2" dołączył m.in Simon Callow, aktor znany z takich hitów jak "Cztery wesela i pogrzeb" czy "Zakochany Szekspir".

Simon Callow wcieli się w postać niejakiego Cavendisha. Według zapowiedzi twórców ta postać będzie pełniła ważną rolę w rozwoju tej opowieści, a jej mroczna historia będzie związana z Christopherem Robinem, opiekunem Puchatka i Prosiaczka. To właśnie przez to, że Christopher wyjechał ze Stumilowego Lasu, jego podopieczni zdziczeli i zaczęli mordować. "Tragiczne życie Cavendisha, naznaczone alkoholizmem, przemocą i wyrzutami sumienia, nie tylko wniesie potrzebną głębię do opowiadanej przez nas historii, ale rzuci na nią nowe światło" - mówią producenci kontynuacji slashera.



Reklama