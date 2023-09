Nominowana do Oscara za rolę w filmie "Spotlight" Rachel MacAdams jest bardzo aktywną aktorką zarówno na dużym ekranie, jak i w telewizji. Ostatnio można ją było oglądać w takich produkcjach jak m.in. "Doktor Strange w multiwersum obłędu" czy serial "Dave". Dawno jednak nie występowała w teatrze - po raz ostatni robiła to jeszcze w trakcie studiów. Na deskach teatrów Broadwayu McAdams nie pojawiła się nigdy. Występ w sztuce "Mary Jane" będzie dla niej okazją do debiutu.

Rachel McAdams debiutuje na Broadwayu

Pierwsza inscenizacja "Mary Jane" odbyła się w 2017 roku. Sztuka opowiada o samotnej matce, której dziecko jest poważnie chore. W opinii krytyków jest to pozycja, która "złamie serce każdemu człowiekowi", a także jest "najbardziej głęboką i wstrząsającą z wielu znakomitych sztuk pani Herzog".

"Jestem podekscytowana i bardzo dumna, że mogę przedstawić publiczności broadwayowskiej tę poruszającą i heroiczną historię wielkiego ludzkiego doświadczenia napisaną przez jedną z najważniejszych amerykańskich dramaturżek. Równie zaszczycona i zachwycona jestem daniem możliwości debiutu na Broadwayu Rachel McAdams. Nie mogę się doczekać, by pokazać widzom efektu pracy ich oraz wspaniałej reżyserki Anne Kauffman, która reżyserowała już tę sztukę na Off Broadwayu" - stwierdziła producentka teatralna Lynne Meadow.

Podekscytowana jest też sama McAdams. "Studiowałam w Kanadzie i nawet nie marzyłam o Broadwayu, bo był tak odległy. Nawet teraz muszę się uszczypnąć. Od zawsze szukałam jakiejś sztuki do zagrania, ale chyba nie z pełnym zaangażowaniem. Nagle pojawiła się ta szansa. Przeczytałam sztukę i całkowicie mnie pochłonęła. Jest pięknie napisana i nie mogłam przestać o niej myśleć. Już teraz mam ją w sobie" - powiedziała aktorka cytowana przez "The New York Times"