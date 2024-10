Tłum Chalametów w Nowym Jorku. Gwiazdor zaskoczył fanów obecnością

Timothee Chalamet - rozchwytywany aktor młodego pokolenia

Timothée Chalamet, znany z chłopięcego uroku i magnetycznej ekranowej obecności, w krótkim czasie wypracował sobie pozycję jednego z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczął w serialach telewizyjnych, ale to film "Tamte dni, tamte noce" Luki Guadagnino z 2017 roku wyniósł go na szczyt. Rola Elia, młodego chłopaka przeżywającego swoją pierwszą miłość, przyniosła mu nie tylko nominację do Oscara, ale i status aktorskiego fenomenu, który przyciąga rzesze fanów na całym świecie.

Po sukcesie "Tamtych dni" Chalamet konsekwentnie wybierał ambitne projekty, jak "Piękny chłopiec", w którym wcielił się w uzależnionego nastolatka, czy "Małe kobietki" Grety Gerwig, gdzie zagrał pełnego uroku Lauriego. W "Diunie" Denisa Villeneuve’a pokazał się z kolei jako świadomy aktor kina wielkoformatowego.