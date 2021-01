​Timothee Chalamet znów u Luki Guadagnino

Lista filmów, nad którymi pracuje obecnie włoski reżyser Luca Guadagnino, jest tak duża, że chyba on sam zaczyna się już gubić. Do tej pokaźnej puli projektów właśnie doszła kolejna pozycja. Będzie to film, do którego Guadagnino ponownie zaangażuje Timothee Chalameta, który zagrał w jego "Tamtych dniach, tamtych nocach". Nowa produkcja jest zapowiadana jako połączenie horroru i historii miłosnej.

Jak donosi portal "Deadline", nowy film Guadagnino nosił będzie tytuł "Bones & All". Scenariusz do niego napisze Dave Kajganich, z którym Włoch pracował już przy jednym z poprzednich filmów, remake’u "Suspirii". W nowym filmie obok Timothee Chalameta wystąpi jeszcze Taylor Russell ("Fale", serial "Zagubieni w kosmosie").



Niewiele wiadomo o fabule filmu "Bones & All". Historia łącząca elementy horroru i prawdziwego love-story kręcić się będzie wokół postaci granych przez Chalameta i Russell. Nieznana jest również data rozpoczęcia zdjęć. Po sukcesie filmu "Tamte dni, tamte noce" Guadagnino już kilka razy próbował stworzyć coś razem z Chalametem, ale na przeszkodzie stawał napięty kalendarz młodego gwiazdora.

Innym filmem, nad którym pracować będą Guadagnino i Chalamet, ma być kontynuacja "Tamtych dni, tamtych nocy", której powstanie wciąż pozostaje sprawą otwartą. Sequel najprawdopodobniej zostanie oparty na motywach książki Andre Acimana "Znajdź mnie", która opowiada o dalszych losach Elio i Olivera, pary kochanków z powieści "Tamte dni, tamte noce" Acimana.

Luca Guadagnino wiązany jest również z ekranizacją powieści Williama Goldinga "Władca much" oraz nową wersją gangsterskiego "Człowieka z blizną". Ma także wyreżyserować serialowy remake filmu "Powrót do Brideshead" z 2008 roku. W rolach głównych mają w nim wystąpić Cate Blanchett, Rooney Mara, Ralph Fiennes oraz Andrew Garfield. Warto pamiętać, że gdyby nie klapa finansowa "Suspirii", Guadagnino pracowałby również nad jej kontynuacją.

Zapracowany reżyser w ubiegłym roku zaprezentował widzom serial HBO "Tacy właśnie jesteśmy" oraz film dokumentalny "Salvatore: Shoemaker of Dreams".