Timothée Chalamet jako młody Willy Wonka

Do tej pory jedynie spekulowano o tym, że Timothée Chalametazagra młodego Willy'ego Wonkę w przygotowywanym właśnie filmie. Teraz udział aktora został oficjalnie potwierdzony.

Timothée Chalamet /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Przygotowywana przez studio Warner Bros. produkcja, oparta zostanie na motywach powieści Roalda Dahla, a opowie o młodych latach słynnego wynalazcy i właściciela fabryki czekolady. Źródła, na które powołuje się portal "Deadline", twierdzą, że w filmie "Wonka" pojawi się kilka numerów musicalowych, a co za tym idzie, Chalamet będzie miał okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi. Konieczność specjalnego przygotowania się do tych właśnie scen sprawiła, że do końca nie było wiadomo, czy Chalamet znajdzie w swoim napiętym grafiku czas, by móc poświęcić go na treningi i występ w filmie "Wonka".

Reżyserem "Wonki" jest Paul King ("Paddington"). Ostateczny scenariusz filmu napisał Simon Farnaby ("Paddington 2"). Wcześniej nad scenariuszem filmu pracowali Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson oraz Steven Levenson. Jednym z producentów filmu jest producent serii filmów o Harrym Potterze, David Heyman.

"Wonka" będzie trzecią ekranizacją książek Dahla, jakie zrealizuje studio Warner Bros. W dwóch poprzednich filmach w roli Wonki wystąpili Gene Wilder ("Willy Wonka i fabryka czekolady") oraz Johnny Depp ("Charlie i fabryka czekolady"). Dokładne szczegóły fabuły nowej produkcji nie są znane, jednak już wiadomo, że skoro film będzie prequelem poprzednich produkcji, nie pojawi się w nim postać Charliego Bucketa.

Wideo Charlie i fabryka czekolady": Trailer

Fani ekranizacji twórczości Roalda Dahla nie mogą narzekać na brak podobnych projektów. W przygotowaniu są też dwa seriale animowane, które dla Netfliksa stworzy Taika Waititi. Pierwszy z nich rozegra się w świecie "Charliego i fabryki czekolady" i pojawią się w nim postaci znane z książki Dahla. Drugi serial to oryginalne dzieło, którego bohaterami będą Umpa-Lumpasi, kochający żarty i piosenki pracownicy fabryki Willy'ego Wonki.