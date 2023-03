"Time" wybrał kobiety roku. Na liście Cate Blanchett i Angela Bassett

Tygodnik "Time" wybrał kobiety roku

"Dwanaście kobiet wpisanych na tegoroczną listę pochodzi z całego świata i wywarło istotny wpływ w swoich społecznościach i w dziedzinach, którymi się zajmują, od aktywizmu i polityki po sport i sztukę. Wiele z nich stawało przed ogromnymi wyzwaniami, które zainspirowały je do nalegania na zmiany" - pisze w czwartek "Time", wyjaśniając, w jaki sposób dokonano wyboru.

Nominowana w tym roku do Oscara aktorka Cate Blanchett "rozkłada na czynniki pierwsze sposoby, w jakie ona, jako liderka w Hollywood, walczy o zmiany" dotyczące praw kobiet - zaznacza tygodnik.

Na tegorocznej liście znalazła się również znana z serii filmów "Czarna Pantera" amerykańska aktorka Angela Bassett .

Obie gwiazdy mają w tym roku na Oscara. Cate Blanchett jest nominowana w kategorii najlepsza aktorka za rolę w filmie "Tar" . Z kolei Angela Basset otrzymała nominację w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę w obrazie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" .

"Time" opisuje działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn w sporcie podejmowane przez Megan Rapinoe, reprezentantkę Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, mistrzynię świata z 2015 i 2019 roku, odznaczoną przez prezydenta USA Joe Bidena Prezydenckim Medalem Wolności. Tygodnik podkreśla, że jej działalność zainspirowała kobiety z różnych krajów świata do żądania równych płac.

Nosząca charakterystyczny biały kwiat we włosach Iranka Masih Alineżad od 2009 roku żyje na uchodźstwie, wzywając do sprzeciwu wobec ograniczeń praw kobiet w Iranie i nazywając obowiązek noszenia hidżabu w tym kraju "murem berlińskim" reżimu ajatollahów. W lipcu 2021 r. irański rząd podjął próbę porwania Alineżad i ponowił ją rok później - wynika z informacji amerykańskiego departamentu stanu.

"Kobiety Iranu są jego (najwyższego przywódcy Alego Chameneia) największym wrogiem. Boi się nas bardziej niż czegokolwiek innego" - powiedziała Alineżad w wywiadzie dla "Time'a".

Na tegorocznej liście znalazły się także: pakistańska aktywistka klimatyczna Ayisha Siddiqa, somalijska bokserka zawodowa Ramla Ali, amerykańska piosenkarka Phoebe Bridgers, minister ds. równości rasowej Brazylii Anielle Franco, ukraińska aktywistka na rzecz osób LGBT Ołena Szewczenko oraz meksykańska działaczka, najbardziej znana ze swoich akcji na rzecz dostępu do aborcji, Veronica Cruz Sanchez. Do grona kobiet roku została wybrana również Makiko Ono, przyszła prezes japońskiego konglomeratu Suntory Beverages and Food, znanego z produkcji whiskey Jim Beam, oraz amerykańska pisarka i producentka Quinta Brunson.