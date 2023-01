Tim Curry: Urodzony do pracy w show-biznesie

Tim Curry urodził się 19 kwietnia 1946 roku w Grappenhall w Wielkiej Brytanii. Jego ojciec, James, pracował jako kapelan metodystów w Royal Navy a jego matka, Patricia, jako szkolna sekretarka.

Kiedy Tim był niemowlęciem, jego rodzina przeniosła się do Hongkongu. Tam doszło do tragedii - jego ojciec doznał udaru mózgu. To zmusiło rodzinę do powrotu do Wielkiej Brytanii.

Tim sporo czasu spędzał w kościele przez to, że jego ojciec był kapelanem. Już w młodym wieku wykazywał się obiecującym talentem wokalnym. W wieku sześciu lat Tim był sopranem w lokalnym kościele, a cztery lata później został aktorem szekspirowskim.

Uczęszczał do szkoły z internatem Kingswood School w Bath i wydawało się, że już od najmłodszych lat był stworzony do życia w showbiznesie. Po ukończeniu studiów Tim Curry zaczął studiować na Uniwersytecie w Birmingham. W 1968 ukończył studia teatralno-dramatyczne.

Tim Curry: Kłamał, by spełnić marzenie

Po ukończeniu studiów, Curry i Barlow razem z przyjaciółmi wybrali się do Londynu. Timowi odmówiono wstępu do Birmingham Repertory Theatre, ponieważ nie był członkiem Actors’ Equity.

Zdjęcie Tim Curry, 1976 r. / Central Press/Hulton Archive / Getty Images

Już wtedy głos Tima był jego znakiem rozpoznawczym, więc po zaledwie 24 godzinach spędzonych w Londynie dostał swoją pierwszą profesjonalną pracę.

(...) W tamtych czasach nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, jak się do czegokolwiek dostać. Dotarliśmy tam i byłem jedynym, który się dostał. Tim i Judy następnego dnia dostali pracę w 'Hair'. Wszystko, co Tim musiał zrobić, to oczywiście po prostu zaśpiewać, a Judy musiała tylko powiedzieć 'cześć, jestem tutaj' wspomina Barlow

Tim Curry wystąpił w oryginalnej londyńskiej obsadzie rockowego musicalu "Hair", choć rola prawie uciekła mu sprzed nosa. Podczas przesłuchania Curry został zapytany, czy ma jakieś doświadczenie zawodowe, a także czy posiada kartę Equity (co oznacza, że jest członkiem Actors’ Equity Association). Według jego strony internetowej, skłamał w obu przypadkach.

Chociaż producenci wkrótce dowiedzieli się, że nie ma ani doświadczenia zawodowego, ani karty Equity, byli pod ogromnych wrażeniem jego talentu i prezencji. W efekcie podarowali mu członkostwo.

"Rocky Horror Picture Show": Tim Curry jako transwestyta z transseksualnej Transylwanii

Tim postanowił podążać za swoją pasją do aktorstwa, pracując w Royal Shakespeare Company, Glasgow Civic Repertory Company i Royal Court Theatre.

To właśnie w Royal Court Theatre Curry przedstawił wspaniałą interpretację szalonego naukowca-transwestyty, doktora Franka-N-Furtera, w musicalu "The Rocky Horror Show". W 1975 roku dostał tę samą rolę w filmowej ekranizacji.

Zdjęcie Tim Curry w filmie "Rocky Horror Picture Show" / FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images / Getty Images

Film "Rocky Horror Picture Show" odniósł ogromny sukces. Curry wystąpił u boku Susan Sarandon , Barry'ego Bostwicka , Patricii Quinn i Meat Loafa. Chociaż produkcja nie zdobyła żadnych prestiżowych nagród, stała się kultowym klasykiem i sprawiła, że kariera Tima nabrała zawrotnego tempa.

Rola transwestyty z Transylwanii stała się jedną z najważniejszych kreacji w karierze aktora i uzyskała status kultowej i ikonicznej. Tim Curry jest jedynym aktorem, który zagrał we wszystkich teatralnych wersjach "Rocky Horror Picture Show".

Zdjęcie Tim Curry w filmie "Rocky Horror Picture Show" / Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images

Tim Curry jako charakterystyczny recepcjonista z "Kevina"

W kolejnych latach widzowie mogli go oglądać w takich produkcjach jak: " Trop ", " Trzej muszkieterowie ", "Oskar", czy " Kongo ". Sporą popularność przyniósł mu występ w "To" z 1990 roku, gdzie wcielił się w postać Pennywise.



W kultowym świątecznym filmie " Kevin sam w Nowym Jorku " zagrał epizodyczną, lecz niezwykle charakterystyczną postać recepcjonisty hotelu Plaza.

Zdjęcie "Kevin sam w Nowym Jorku" / TopFoto / Topfoto / Getty Images

Tim Curry: Udar zmienił całe jego życie

Karierę aktorską i wokalną Tima Curry'ego przerwała tragedia, która miała miejsce w 2012 roku. Aktor doznał udaru mózgu, z którego skutkami zmaga się do dziś.

Rodzina i przyjaciele podobno utrzymywali udar Curry'ego w tajemnicy przez rok, ale w końcu jego stan zdrowia wyciekł do "Daily Mail". Udar oznaczał, że artysta musiał poddać się rehabilitacji i musiał się nauczyć mówić na nowo.

Zdjęcie Tim Curry, 2016 r. / Jason LaVeris/FilmMagic / Getty Images

Aktor przyznaje, że zachowanie pogody ducha odegrało istotną rolę w jego powrocie do zdrowia. Ponoć nadal poddaje się rehabilitacji i opiece logopedycznej. Choć przeszedł udar, nie pozwolił, by przeszkodziło mu to w robieniu tego, co kocha najbardziej. Tim Curry obecnie mieszka w Los Angeles. Według jego biografii nigdy nie był żonaty i nie ma dzieci.

W wolnym czasie uwielbia czytać i malować, a także jest zapalonym ogrodnikiem. Stworzył piękny ogród wokół swojej posiadłości. Interesuje się także projektowaniem wnętrz.