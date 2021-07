Tilda Swinton w obsadzie nowego filmu Wesa Andersona

Choć swojej premiery nie doczekał się jeszcze poprzedni film Wesa Andersona, "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun", popularny reżyser już myśli o swoim kolejnym dziele. Jak informuje portal "Variety", będzie to niezatytułowana jeszcze produkcja, w której w głównej roli wystąpi Tilda Swinton ("Musimy porozmawiać o Kevinie", "Doktor Strange").

Tilda Swinton już po raz piąty będzie współpracować z Wesem Andersonem

Zdjęcia do nowego filmu Wesa Andersona mają się rozpocząć we wrześniu tego roku w Hiszpanii. Szczegóły projektu trzymane są w ścisłej tajemnicy. Nie wiadomo nie tylko, jaki będzie jego tytuł, ale i czego dotyczyć będzie fabuła. Choć zdjęcia filmu kręcone będą w Hiszpanii, Tilda Swinton w rozmowie z "Variety" zapewnia, że nie będzie to film o Hiszpanii. Reżyser filmu dodaje w rozmowie z tym samym portalem, że nie jest jeszcze gotowy do tego, aby podzielić się szczegółami swojego nowego filmu.

Według spekulacji dotyczących tego właśnie projektu, pierwotnie miał on być kręcony w Rzymie. Na początku tego roku zdecydowano się jednak na Hiszpanię. Scenografia filmu powstała na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy w niewielkim miasteczku Chinchon leżącym na południowy wschód od Madrytu. Choć przypomina ona pustynny krajobraz, nic nie wskazuje na to, żeby film Andersona miał być westernem.

Nowy film Andersona będzie piątą produkcją nakręconą wspólnie z Tildą Swinton. Utytułowana aktorka zagrała już w takich filmach reżysera jak "Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom", "Grand Budapest Hotel", "Wyspa psów" (tu użyczała głosu) oraz czekający na premierę "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun".

Światowa premiera filmu "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" będzie miała miejsce już wkrótce, podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie film Andersona weźmie udział w konkursie głównym. Jego premiera była wielokrotnie przekładana z powodu pandemii. Miał zadebiutować jeszcze w ubiegłym roku podczas odwołanego wówczas festiwalu w Cannes.