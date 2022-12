“Embodying Pasolini" (Ucieleśnienie Pasoliniego) to wspólny projekt Tildy Swinton i historyka mody Oliviera Saillarda. Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin tego słynnego reżysera postanowili oni ożywić kultowe kostiumy, które do jego filmów zaprojektował Danilo Donati. Performance można obejrzeć w paryskiej galerii Fundacji Sozzani w ramach Festival d'Automne.

Tilda Swinton rozpoczęła współpracę z Olivierem Saillardem w 2012 roku, kiedy był on dyrektorem Muzeum Mody w Palais Galliera. Ich pierwszy projekt nosił tytuł “The Impossible Wardrobe" (Szafa Niemożliwa) i był to performance, podczas którego brytyjska aktorka zakładała na siebie ubrania ze zbiorów muzeum. W tamtym roku Swinton i Saillard po raz pierwszy zajęli się nie modą, lecz kostiumem - w rzymskim Mattatoio zaprezentowali stroje z archiwum największego włoskiego studia filmowego Cinecitta.

Reklama

Zdjęcie Olivier Saillard i Tilda Swinton / Getty Images

Tilda Swinton składa hołd Pasoliniemu

“Embodying Pasolini" to już czwarty projekt tego duetu. Tym razem też sięgnęli po kostiumy. Są to oryginalne dzieła znakomitego włoskiego kostiumografa i scenografa Danilo Donatiego, który znany był ze współpracy z Federikiem Fellinim i Pierem Paolem Pasolinim . Dla tego drugiego reżysera stworzył kostiumy do “Ewangelii według św. Mateusza" (1964), “Króla Edypa" (1967), “Medei" (1969), “Kwiatu tysiąca i jednej nocy" (1974) oraz “Salo, czyli 120 dni Sodomy" (1975).

Jak czytamy w opisie projektu na stronie Festival d’Automne, przymierzając kostiumy na oczach publiczności Tilda Swinton nie wciela się w role, dla których zostały stworzone. Staje się cichym manekinem, oddając głos kreacjom Donatiego. Dzięki temu widzowie mają możliwość raz jeszcze docenić bogactwo dzieł Pasoliniego. Twórcy projektu “Embodying Pasolini" zamierzają wydać też album fotograficzny.