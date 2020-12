Thomas Vinterberg: Podczas realizacji filmu "Na rauszu" stracił córkę

Podczas realizacji filmu "Na rauszu" 19-letnia córka reżysera Thomasa Vinterberga zginęła w wypadku samochodowym. "Jedyną rzeczą, która miała sens, była kontynuacja pracy i zrobienie tego filmu dla niej" - twierdzi duński twórca.

Thomas Vinterberg w córką Idą w 2016 roku /Dominique Charriau/WireImage /Getty Images

"Na rauszu" to wilki wygrany tegorocznej gali Europejskich Nagród Filmowych. Film Vinterberga zdobył najważniejsze statuetki - za najlepszą reżyserię i scenariusz, za najlepszą rolę męską oraz dla najlepszej produkcji 2020 roku.

W trakcie realizacji filmu reżyser przeżył osobistą tragedię. 19-letnia córka Vinterberga - Ida - zginęła w wypadku samochodowym. Duński twórca przyznał, że kilka miesięcy przed śmiercią dziewczyna przysłała ojcu list, w którym pisała, jak bardzo wierzy w ten projekt. Ida Vinterbeg miała również wystąpić w "Na rauszu".



"Wasze głosy i ta nagroda honorują jej pamięć, za co z całego serca dziękuję" - powiedział Vinterberg, odbierając Europejską Nagrodę Filmową.

"Na rauszu" to opowieść o borykającym się z wypaleniem zawodowym i kryzysem wieku średniego Martinie, który jest nauczycielem historii w liceum. Mężczyzna razem z kilkoma kolegami po fachu postanawia wypróbować na sobie teorię, że człowiek urodził się ze zbyt niskim stężeniem alkoholu w organizmie, a powolne zwiększanie dawki sprawia, że ludzie stają się odważniejsi i zaczynają odnosić sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. W pewnym momencie eksperyment wymyka się nauczycielom spod kontroli.



Rola Martina przyniosła nagrodę dla najlepszego aktora roku Madsowi Mikkelsenowi. "Jest jeden powód, dla którego powstał ten film, jedno małe, błyszczące światełko, którego już z nami nie ma, ale które jest w każdej klatce tego filmu. To Ida Vinterberg" - podkreślił aktor, odbierając wyróżnienie. Vinterberga doceniono też statuetką za reżyserię. Prócz tego razem z Tobiasem Lindholmem został nagrodzony za najlepszy scenariusz.

"Na rauszu" zainspirowany jest teoriami norweskiego psychologa Finna Skårderuda, według którego człowiek rodzi się z za niskim o pół promila poziomem alkoholu we krwi.



"Chcemy, by był to rodzaj hołdu dla alkoholu, ale oczywiste jest też, że ma to być obraz pełen niuansów. W naszym badaniu istoty działania alkoholu jest również świadomość, że ludzie umierają i pogrążają się przez nadmierne picie. Funkcjonowanie z alkoholem jednocześnie nas ożywia, ale też zabija" - tłumaczy Vinterberg.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na rauszu" [trailer] materiały prasowe

Reżyser i scenarzysta jest absolwentem Duńskiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1993 roku. Już jego film dyplomowy ("Last Round") był dowodem wyjątkowego talentu twórcy. Otrzymał wiele nagród na całym świecie, w tym nominację do tzw. "studenckiego Oscara" (Student Academy Award). Kolejnym dziełem Vinterberga był zrealizowany w 1995 roku "Drengen der gik baglæns" - zwycięzca festiwalu w Clermont-Ferrand i laureat nagrody Robert (wyróżnienia duńskiego przemysłu filmowego) za najlepszy film krótkometrażowy.



Swój pełnometrażowy debiut, "Bohaterowie", Vinterberg nakręcił w 1996 roku, ale już wtedy było o młodym twórcy głośno, choćby z powodu ogłoszonego rok wcześniej wspólnie z Larsem von Trierem manifestu Dogma 95. To właśnie Vinterberg jest reżyserem pierwszego filmu zrealizowanego zgodnie z wytycznymi Dogmy. "Festen" z 1998 roku stał się wielkim wydarzeniem na całym świecie i wielkim przełomem w karierze filmowca. Wśród wielu nagród, które otrzymał jego film znalazły się m.in. Nagroda Jury na festiwalu w Cannes, Nagroda Fassbindera, tytuł najlepszego filmu nieanglojęzycznego przyznany przez krytyków z Los Angeles i Nowego Jorku.



Zdjęcie Thomas Vinterberg (P) na planie filmu "Festen" / Mary Evans Picture Library / East News

Wielki sukces "Festen" sprawił, że Vinterberg zaczął kręcić filmy w języku angielskim z międzynarodową obsadą. W roku 2003 powstało "Wszystko dla miłości" z Joaquinem Phoenixem, Claire Danes i Seanem Pennem, a dwa lata później premierę miało "Moja droga Wendy" ze scenariuszem Larsa von Triera i Jamiem Bellem w roli głównej. Do anglojęzycznych produkcji reżyser wrócił również w 2015 roku filmem "Z dala od zgiełku", adaptacją prozy Thomasa Hardy'ego z Carey Mulligan i Matthiasem Schoenaertsem.



Do duńskiego kina Vinterberg powrócił w 2007 roku filmem "En Mand kommer hjem" oraz "Submarino" z 2010. Ten drugi miał swoją premierę w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, otrzymał też 15 nominacji do duńskich nagród filmowych.



Najbardziej znanym i nagradzanym filmem twórcy jest film "Polowanie" z 2012 roku, nominowany zarówno do Złotego Globu, jak i Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, uhonorowany Europejską Nagrodą Filmową za najlepszy scenariusz i wieloma innymi nagrodami. Grający główną rolę Madds Mikkelsen otrzymał prestiżową nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Polowanie" [trailer]

Poza reżyserią filmową Vinterberg pracuje także dla teatru. Napisał i wyreżyserował w Burgtheater w Wiedniu świetnie przyjęte sztuki. Tworzył także teledyski m.in. dla zespołów Blur i Metallica.