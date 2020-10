"The Underground Railroad": Laureat Oscara o czasach niewolnictwa

Laureat Oscara Barry Jenkins ("Moonlight") zaprezentował zapowiedź poświęconego tematowi niewolnictwa serialu „The Underground Railroad". Produkcja trafi na platformę Amazon Prime

Nie znamy jeszcze daty premiery "The Underground Railroad" /Amazon Prime /materiały prasowe

Niewiele brakowało do tego, by Jenkins, reżyser głośnego filmu "Moonlight", ukończył zdjęcia do "The Underground Railroad" jeszcze na początku tego roku. Produkcja została jednak przerwana z powodu pandemii zaledwie na trzy dni przed końcem planowanych zdjęć. Realizację tego filmu Jenkins okupił wieloma łzami. "Nigdy tak często nie płakałem na planie. To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek nakręciłem" - mówił Jenkins w jednym z wywiadów.

Ostatecznie zdjęcia do serialu zakończono pod koniec września.

"The Underground Railroad" to ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści "Kolej podziemna. Czarna krew Ameryki" Colsona Whiteheada. Jej akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. To historia młodych niewolników, którzy uciekają z plantacji, korzystając z podziemnego systemu transportu z niewolniczych stanów południa.



Serial liczył będzie jedenaście odcinków, wszystkie wyreżyserował Jenkins. W rolach głównych wystąpili Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre i Joel Edgerton. Nie wiadomo , kiedy "The Underground Railroad" trafi na platformę Amazon Prime, która go wyprodukowała.

To kolejna przygoda Jenkinsa z formatem telewizyjnym. Poprzednio wyreżyserował jeden z odcinków serialu Netfliksa "Drodzy biali!".



Ostatnim filmem Jenkinsa był "Gdyby ulica Beale umiała mówić" z 2018 roku. Reżyser jest też autorem pomysłu filmu "Twelve", znanego także pod tytułem "Charm City Kings". Opowiadający prawdziwą historię grupy motocyklistów z Baltimore film miał premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Sundance, a od października można go zobaczyć go na platformie HBO Max.



Kolejnym projektem Jenkinsa będzie sequel "Króla Lwa". Produkcja nie będzie jednak kontynuacją kultowej animacji z 1994 roku, lecz raczej sequelem nakręconego w 2019 roku filmu Jona Favreau.