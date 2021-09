Najnowszy film George’a Clooneya to ekranizacja autobiograficznej powieści "Bar dobrych ludzi" J.R. Moehringera, dziennikarza nagrodzonego w 2000 roku Nagrodą Pulitzera. Autorem scenariusza na podstawie książki Moehringera jest William Monahan ("Infiltracja"). W filmie obok Afflecka ("Buntownik z wyboru") i Sheridana ("Player One") wystąpili również Christopher Lloyd ("Powrót do przyszłości") oraz Lily Rabe ("American Horror Stories").

"The Tender Bar": O czym film?

"The Tender Bar" opowiada historię wychowującego się bez ojca młodego J.R. (Sheridan). Chłopak większość czasu spędza w barze prowadzonym przez jego wujka Charliego (Affleck). Stałymi bywalcami lokalu są najbardziej kolorowi i dziwaczni faceci, którzy starają się zastępować chłopakowi ojca. Samotnie wychowująca go matka (Rabe) walczy o to, by zapewnić synowi możliwości, jakich sama nie miała. Jednocześnie stara się opuścić dom własnego ojca (Lloyd), który niechętnie ją wspiera. Tymczasem J.R. zaczyna powoli spełniać swoje marzenia zawodowe.

"The Tender Bar" trafi na ekrany amerykańskich kin pod koniec grudnia 2021 i będzie w nich pokazywany do 7 stycznia przyszłego roku. Potem trafi na platformę streamingową Amazon Prime.

"The Tender Bar" to dla Bena Afflecka jedna z dwóch produkcji, w których zobaczymy go w nadchodzących miesiącach. Już 15 października do kin trafi "Ostatni pojedynek" z jego udziałem.



Ponadto na premierę wciąż czeka dawno ukończony thriller Adriana Lyne’a, w którym zagrał u boku Any de Armas zatytułowany "Głęboka woda". W najbliższych planach Afflecka jest także powtórzenie roli Batmana na potrzeby komiksowego filmu "The Flash".

Najbliższe plany George'a Clooneya są dużo bardziej skromne. Z zapowiedzianych wcześniej produkcji z jego udziałem w przygotowaniu jest jedynie komedia romantyczna "Ticket to Paradise", w której wystąpi u boku Julii Roberts. Wcielą się oni w role byłych małżonków, którzy po rozwodzie muszą spróbować się dogadać, gdy okoliczności zmuszają ich do wycieczki na Bali. Jadą tam w ślad za swoją córką, którą chcą powstrzymać przed popełnieniem błędu, jaki sami popełnili 25 lat wcześniej.