"The Salt Path": O czym opowie film?

"Zaledwie kilka dni po tym, jak Raynor dowiaduje się, że jej mąż jest nieuleczalnie chory, komornik zajmuje ich dom, w którym wychowali dwójkę dzieci. Stają się bezdomni. Nie mając zupełnie nic i równie mało do stracenia, podejmują impulsywną decyzję, aby przejść tysiąc kilometrów szlakiem przez Somerset do Dorset przez Devon i Kornwalię" - dowiadujemy się z informacji wydawniczej. W trakcie wędrówki zaczynają godzić się z tym, co się stało i doświadczają uzdrawiającej mocy świata przyrody.

Wspomniany szlak nosi nazwę South West Coast Path, znajduje się w południowo-zachodniej Anglii i ma długości 1014 km. To najdłuższy pieszy szlak turystyczny w Wielkiej Brytanii.

Reklama