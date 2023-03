"The Room": Tommy Wiseau nic nie wie o remake'u?

Zanim Odenkirk skomentował projekt, w mediach społecznościowych pojawił się już w ostatnich tygodniach szum wokół remake'u "The Room". Variety podaje, że film powstał na zlecenie Acting For a Cause, organizacji, która zbiera pieniądze na różne cele charytatywne, związane z występami cyfrowymi. Powstanie remake'u "The Room" ma na celu zebranie funduszy dla organizacji non-profit amfAR, Foundation for AIDS Research.

Przedstawiciele Tommy'ego Wiseau poinformowali Variety, że nie skontaktowano się z Wiseau-Films w sprawie licencji. W rzeczywistości Wiseau i jego współpracownicy nie byli świadomi, że taki projekt powstaje.

Nie podano jeszcze daty premiery filmu. Ponoć Bob Odenkirk pracował na planie remake'u w styczniu. W sieci pojawiło się zdjęcie z planu, przedstawiające Boba Odenkirka w kultowej scenie z kwestią "Hi Mark".

Instagram Post Rozwiń