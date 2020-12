"The Retaliators": Horror z gwiazdami rocka w obsadzie [zwiastun]

W filmie "The Retaliators" pojawili się członkowie kultowych zespołów rockowych - Mötley Crüe, Papa Roach, Five Finger oraz Death Punch. Obok nich występują aktorzy znani z popularnych seriali. Właśnie zadebiutował zwiastun tej produkcji, która będzie rarytasem dla fanów rocka.

Tommy Lee w 2019 roku /Emma McIntyre /Getty Images

Można powiedzieć, że Tommy Lee, perkusista zespołu Mötley Crüe, od dawna jest już gwiazdą kina. Pornograficznego. Sławę przyniosła mu bowiem opublikowana przed 30 laty sekstaśma z okresu jego krótkotrwałego związku z Pamelą Anderson.

Jednak w filmie "The Retaliators" muzyk pokazuje się od innej niż wtedy strony. Ma też znacznie lepszych partnerów, bo obok niego w horrorze występują zawodowi aktorzy, m.in. Michael Lombardi znany z filmu "Na pomoc" i serialu "Kroniki Times Square" oraz Marc Menchaca, który wystąpił w serialach "Ozark", "Czarne lustro", "Grzesznica" i "The Outsider", a także Joseph Gatt z seriali "Ray Donovan", "Gra o tron", "Banshee" i "Dumbo".

Jacoby Shaddix, wokalista i lider zespołu Papa Roach, dopiero debiutuje w przemyśle filmowym, jednak Michael Lombardi, który jest również koproducentem filmu, powiedział o nim, że przeszedł samego siebie.

"Jacoby był niesamowicie skupiony i zaangażowany. On i ja mieliśmy na przykład do zagrania scenę, w której jego postać musi uderzyć moją, chwycić za włosy, przyciągnąć i polizać. Do nakręcenia tej sceny potrzebowałem tylko dwóch ujęć, a i tak miałem czerwoną, poobijaną, mokrą gębę. On po prostu jest bestią" - wyznał aktor.

Za reżyserię tej produkcji odpowiadają Bridget Smith i Samuel Gonzalez Jr.