"The Prom": Nicole Kidman i Meryl Streep w kultowym musicalu

Nowicjuszka Jo Ellen Pellman zagra główną rolę w filmowej wersji musicalu "The Prom". W filmie wystąpią też gwiazdy kina: Meryl Streep i Nicole Kidman oraz muzyki - Ariana Grande.

Nicole Kidman i Meryl Street znów zagrają razem /Frederick M. Brown /Getty Images

"The Prom" to opowieść o czwórce aktorów, którym ostatnio nie wiedzie się najlepiej. By poprawić swój los, postanawiają pomóc dziewczynie z Indiany, która nie może iść na swój szkolny bal, bo chciała się wybrać na imprezę z... dziewczyną.



Reklama

Nowicjuszka Jo Ellen Pellman sportretuje główną postać. Dotychczas aktorka zagrała niewielkie role w serialach "Wspaniała pani Maisel" i "Kroniki Times Square".

W musicalu zagrają również takie gwiazdy, jak: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden i Ariana Grande. Na ekranie zobaczymy też Awkwafinę, Kerry Washington, Keegan-Michaela Keya oraz Andrew Rannellsa.

Za reżyserię odpowiada Ryan Murphy, który ostatnio zajmował się raczej horrorami, ale na koncie ma też m.in. musicalowy serial "Glee". Bob Martin i Chad Beguelin napisali scenariusz oparty na oryginalnej koncepcji Jacka Viertela.

Muzyka i teksty są autorstwa Chada Beguelin i Matthew Sklar, a producentem wykonawczym muzyki został Adamem Anders. Musical "The Prom" powstaje dla Netfliksa.