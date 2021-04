"The Palace": Najnowszy film Romana Polańskiego

"The Palace" - to tytuł nowego filmu Romana Polańskiego, który wyprodukuje między innymi RAI Cinema. Reżyser napisał scenariusz razem z Jerzym Skolimowskim. Na razie, podkreślają włoskie media, niewiele wiadomo o produkcji, do której zdjęcia zaczną się na jesieni.

"Nie mogę podać szczegółów, bo nie mam zgody Polańskiego. Wielcy reżyserzy bardzo chronią swoją pracę" - wyjaśnił Paolo Del Brocco, szef RAI Cinema, zapowiadając na konferencji prasowej w Rzymie najnowsze produkcje.

Spółka ta wyprodukuje film razem z firmą Eliseo Entertainment znanego włoskiego aktora i reżysera Luki Barbareschiego. Był on producentem filmu "Oficer i szpieg" Polańskiego z 2019 roku.

Na razie wiadomo, że nowy film reżysera będzie rozgrywać się w noc sylwestrową 1999 roku w luksusowym hotelu w Szwajcarii, gdzie zetknie się życie jego gości.

De Brocco ujawnił jedynie, że zdjęcia rozpoczną się na jesieni.