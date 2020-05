"The Outpost" z synem Clinta Eastwooda trafi do kin w lipcu

Kolejni twórcy postanowili podjąć ryzyko zorganizowania premiery kinowej swojego dzieła w lipcu. To producenci filmu „The Outopst” ze Scottem Eastwoodem i Orlando Bloomem w obsadzie. Jego pierwsze pokazy zaplanowane zostały na 2 lipca, czyli dzień po tym, jak w amerykańskich kinach zadebiutuje thriller „Unhinged” z Russellem Crowe’em.

Scott Eastwood w filmie "The Output" /Screen Media /materiały prasowe

Firma dystrybucyjna Fathom Events ogłosiła, że począwszy od 2 lipca przez cały tydzień będzie pokazywać w kinach produkcję studia Screen Media, której scenariusz powstał na podstawie książki dziennikarza stacji CNN Jake’a Tappera. Będzie ją można zobaczyć na około 500 ekranach w całych Stanach.



"Wchodząc w weekend Dnia Niepodległości, mamy zaszczyt znów współpracować ze studiem Screen Media przy dystrybucji tego pierwszego z wielu premierowych filmów, które zaplanowaliśmy w naszym kalendarzu. Podobnie jak i my, Screen Media zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest doświadczenie filmu w kinie, więc mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości" - powiedział prezes Fathom Events, Ray Nutt.



"Dzień Niepodległości to idealny czas na to, by widzowie zaczęli wracać do kin. A 'The Outpost' to idealna propozycja do zobaczenia na dużym ekranie" - wtórował mu prezydent Screen Media, David Fannon.



"The Outpost", którego zwiastun niedawno trafił do sieci, wyreżyserował Rod Lurie, twórca takich filmów jak m.in. "Cena prawdy" i remake "Nędznych psów". Opowiadający prawdziwą historię film został zainspirowany wydaną w 2012 roku książką "The Outpost: An Untold Story of American Valor". Jake Tapper opisał w niej zmagania amerykańskich żołnierzy z siłami Talibanu podczas bitwy o Kamdesh w 2009 roku.



Dzień po premierze kinowej, "The Outpost" trafi do obiegu internetowego. Filmów, które mogłyby trafić do kin w lipcu, jest więcej. Wciąż nie ma jednak decyzji największych amerykańskich sieci kinowych w sprawie ponownego otwarcia kin na terenie całego kraju oraz wprowadzonych środków bezpieczeństwa związanych z seansami.