"The Other Lamb" Małgorzaty Szumowskiej: Jest zwiastun!

"Moje żony! Przybyłyście do mnie złamane przez ten okrutny świat. Przygarnąłem was, poświęciłem dla was moje życie. Dałem wam córki, siostry i życie" - ogłasza przywódca dziwnego grupy zamieszkującej lasy w zwiastunie najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej "The Other Lamb". W obsadzie filmu znaleźli się Raffey Cassidy i Michiel Huisman.

"The Other Lamb" to anglojęzyczny debiut Małgorzaty Szumowskiej /materiały prasowe

Psychologiczny horror określany jako połączenie serialu "Waco" oraz filmu "Midsommar. W biały dzień" będzie można zobaczyć w wybranych amerykańskich kinach oraz na serwisie VOD już od 4 kwietnia tego roku. To międzynarodowa koprodukcja, w której kręceniu wzięli też udział inni polscy twórcy. Autorem zdjęć jest Michał Englert, montażystą Jarosław Kamiński, a za kostiumy odpowiedzialna jest Katarzyna Lewińska.

Bohaterką anglojęzycznego debiutu Szumowskiej jest nastoletnia Selah (Cassidy), która nie zna innego świata niż ten pośród wyznawców kultu, gdzie się urodziła. Razem z podobnymi jej młodymi dziewczynami żyje w komunie odciętej od współczesnego świata. Przywódcą komuny jest Shepherd (Huisman), kontrolujący wszystko mężczyzna pozujący na Mesjasza, który ukrywa swoją mroczną stronę. Kiedy Selah zaczynają nawiedzać przerażające wizje, zaczyna zadawać coraz więcej pytań odnośnie swojego pochodzenia.

Film Szumowskiej miał już premierę w zeszłym roku na festiwalu filmowym w Toronto. W obsadzie "The Other Lamb", oprócz Cassidy i Huismana, znalazły się też m.in. Denise Gough, Kelly Campbell, Eve Connolly, Isabelle Connolly oraz Ailbhe Cowley.

Małgorzata Szumowska pracuje obecnie nad swoim kolejnym filmem. To "Masażysta", w którym w roli tytułowej zobaczymy Aleca Utgoffa. W pozostałych rolach występują w nim Maja Ostaszewska, Weronika Rosati, Andrzej Chyra i Agata Kulesza.