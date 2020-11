"The Northman": Czegoś takiego jeszcze nie było

Odkąd Robert Eggers zadebiutował w 2015 roku filmem "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", każdy jego kolejny film to wydarzenie. Tak było z ubiegłorocznym "Lighthouse" i tak zapewne będzie z kręconym właśnie "The Northman" - poświęconym Wikingom. Występująca w nim w jednej z głównych gól Anya Taylor-Joy zapewnia, że należy spodziewać się produkcji, jakiej jeszcze nie było.

Robert Eggers i Anya Taylor-Joy znów razem pracują /Richard Lautens/Toronto Star /Getty Images

To właśnie udział w filmie "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" zapoczątkował karierę Taylor-Joy, którą ostatnio można było oglądać w roli głównej w świetnie przyjętym serialu Netfliksa "Gambit królowej". Teraz aktorka pracuje nad filmem "The Northman". Na planie spotka się tam z Nicole Kidman, Alexandrem Skarsgardem, Ethanem Hawke'iem, Willemem Dafoe, Bjork i Claesem Bangiem.

"Jestem przeszczęśliwa, że znów pracujemy z Robertem. Jesteśmy przyjaciółmi dłużej niż współpracownikami. Możliwość ponownego tworzenia razem sztuki jest wspaniała. Jestem bardzo dumna, że mogę uczestniczyć w tym projekcie. Zaprezentujemy światu coś, czego naprawdę jeszcze nikt nie widział. To prawdziwy 'film Roberta Eggersa'. Osobom, które pierwszy raz z nim współpracują, powtarzam: 'Będzie wam zimno, nigdy nie będzie wam wygodnie, ale efekt będzie niesamowity'" - powiedziała Taylor-Joy w wywiadzie dla portalu "Collider".

Zdjęcia do filmu "The Northman" wznowiono w listopadzie po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Tuż przed wyruszeniem na mieszczący się w Irlandii plan filmu Eggersa, występująca w nim Nicole Kidman udzieliła krótkiego wywiadu portalowi "Collider". Wyznała m.in., że choć nie widać tego po niej, to w głębi duszy jest przerażona wyzwaniami, jakie stoją przed jej postacią.



"Jestem głęboko oddana filmowcom kręcącym autorskie kino. Ich potęga tkwi w ich wizji i możliwościach. Gdy miałam 14 lat, obiecałam sobie, że będę podróżować po świecie i pracować z twórcami różnych narodowości w różnych krajach, przy filmach z różnych gatunków. To moje powołanie. Dlatego udział w filmie Eggersa uważam za przywilej" - powiedziała Kidman, którą aktualnie można oglądać w serialu HBO "Od nowa".

Akcja filmu rozgrywać się będzie w X wieku. Jego bohaterem będzie nordycki książę, który pragnie zemsty po tym, jak jego ojciec stał się ofiarą zaplanowanego morderstwa.