"Jesteśmy dumni z tego, że wspieramy mistrza Warwicka Thorntona i jego doświadczony zespół kreatywny oraz utalentowaną obsadę. 'The New Boy', dzięki subtelnemu, a zarazem mocnemu scenariuszowi, jest filmem przełamującym schematy gatunkowe. Bada duchowość, kulturę i kolonizację w sposób, jakiego jeszcze nie widzieliśmy na ekranie" - zapewnia producentka Angela Bates.

Kim jest Warwick Thornton?

Jak przypomina portal Variety, Warwick Thornton to jeden z najczęściej nagradzanych australijskich filmowców. W 2009 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes nakręcony przez niego film "Samson i Dalila" został nagrodzony za najlepszy debiut, a "Słodki kraj" z 2017 roku zwyciężał na festiwalach w Wenecji i Toronto. Współpracownicy Thorntona są przekonani, że jego nowy film też zdobędzie uznanie. "Wszyscy poważnie podchodzimy do tej odpowiedzialności i przyznajemy, że siła i sukces 'The New Boy' leży w rekultywacji rdzennych narracji i perspektyw, dzięki którym widzowie na całym świecie mogą zastanowić się nad podejmowanymi tam tematami i rozpocząć znaczące dyskusje dotyczące walki o przetrwanie" - stwierdził producent Christian Vesper.

Cate Blanchett: Najnowsze projekty

"The New Boy" to jedna z kilku nowych produkcji z udziałem Cate Blanchett. Ostatnio można było ją zobaczyć w roli słynnej dyrygentki w filmie "Tar" .

Gwiazda jest też w obsadzie opartego na motywach popularnej gry komputerowej filmu "Borderlands", do tego zagra w filmie "A Manual For Cleaning Women". Reżyserią tej produkcji miał się zająć Pedro Almodovar , ale niedawno zrezygnował z tej posady.