"The Lady of Heaven" to dramat w reżyserii Eliego Kinga. Opowiada historię Fatimy, córki proroka Mahometa. Według materiałów prasowych zachęcających do zobaczenia produkcji, to pierwszy film w historii podejmujący ten temat.

Społeczność islamska w Wielkiej Brytanii od początku była przeciwna takiej produkcji. Prezentowanie proroków w filmach i serialach od dawna budzi bowiem kontrowersje. Tym większe, że muzułmanie sunniccy uważają, że tego typu praktyki powinny być całkowicie zakazane, a ich naruszenie surowo karane. Z kolei islam szyicki akceptuje pokazywanie proroków na ekranie, pod warunkiem, że jest to czynione z należytym szacunkiem.

W efekcie w sprawę zaangażował się irański rząd, a jego przedstawicieli stwierdzili, że film ma na celu podzielenie muzułmanów.

W miniony weekend odbyły się protesty przeciwko premierze filmu. Setki osób wyszły na ulice wielu brytyjskich miastach, m.in. w Londynie, Bradford, Birmingham czy Sheffield. Z tego powodu dystrybutor "The Lady of Heaven" zdecydował się na wycofanie filmu z kin zaledwie kilka dni po tym, gdy się w nich pojawił.