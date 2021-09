"The Independent": Imponująca obsada

Reżyserką filmu "The Independent" jest Amy Rice ("Wola narodu: Elekcja Baracka Obamy").

Akcja filmu będzie się toczyć w ostatnich tygodniach prezydenckiej kampanii wyborczej, która sprawiła, że Amerykanie są podzieleni jak nigdy wcześniej. Główną bohaterką będzie dziennikarka, która wraz ze swoim zawodowym mistrzem trafia na trop spisku. Niespodziewanie to w ich rękach znajdzie się los wyborów i całego kraju.



Napisany przez Evana Partera scenariusz filmu "The Independent" znalazł się na słynnej hollywoodzkiej Czarnej Liście.



"The Independent" - obsada

Kathy Bates wcieli się w rolę kandydatki na urząd prezydenta, a Cena zagra jej konkurenta w wyborach. Rola dociekliwej dziennikarki przypadła w udziale Jodie Turner-Smith ("Bez skrupułów Toma Clancy’ego"), a postać jej idola zagra Brian Cox ("Sukcesja").

"Mamy wielkie szczęście, że w obsadzie 'The Independent' znaleźli się John Cena i Kathy Bates. Niezwykłe umiejętności aktorskie Bates w połączeniu z rozpoznawalnością Ceny i jego umiejętnością ekranowej transformacji, sprawiają, że są oni wyjątkowymi dodatkami do naszego filmu. Jesteśmy szczęśliwi, że podpisaliśmy z nimi umowy" - cieszy się przedstawiciel producenta filmu, studia The Exchange, Brian O’Shea.

Były gwiazdor wrestlingu John Cena to jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów. Już w styczniu przyszłego roku zobaczymy go w spin-offie "Legionu samobójców", serialu "Peacemaker". Aktor jest też w obsadzie kosztownego widowiska szpiegowskiego Matthew Vaughna, "Argylle". Z kolei Kathy Bates ukończyła niedawno zdjęcia do dramatu "Are You There God? It's Me, Margaret". Jest to ekranizacja powieści pod tym samym tytułem autorstwa Judy Blume.