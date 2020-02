"The French Dispatch": Gwiazdy w nowym filmie Wesa Andersona

24 lipca na ekrany amerykańskich kin trafi nowy film Wesa Andersona "The French Dispatch". Pojawił się właśnie zwiastun zapowiadający produkcję.

Jedną z ról w "The French Dispatch" zagrał Timothée Chalamet /YouTube

Amerykański reżyser zgromadził na planie wyborową obsadę. Na ekranie zobaczymy m.in. Frances McDormand, Billa Murraya, Tildę Swinton, Benicia del Toro, Owena Wilsona, Elisabeth Moss, Adriena Brody'ego, Timothée Chalameta, Edwarda Nortona, Saoirse Ronan, Jasona Schwartzmana, Henry'ego Winklera, Boba Balabana, Christopha Waltza, Anjelikę Huston, Lynę Khoudri i Stephen Parka.

"The French Dispatch" to mozaikowy film, opowiadający zwariowane historie, które opublikowane zostały w ostatnim numerze tytułowego amerykańskiego czasopisma, ukazującego się w fikcyjnym XX-wiecznym francuskim miasteczku Ennui-sur-Blasé.

Inspiracją do powstania scenariusza były artykuły ukazujące się w ulubionym czasopiśmie reżysera - "The New Yorkerze".

Nie wiadomo jeszcze, kiedy "The French Dispatch" trafi na ekrany polskich kin.

Wideo THE FRENCH DISPATCH Trailer (2020) Wes Anderson Movie HD