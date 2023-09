Scenariusz filmu "The End We Start From" powstał na podstawie powieści Megan Hunter pod tym samym tytułem. Ta wydana w 2017 roku książka szybko została okrzyknięta kobiecą odpowiedzią na "Drogę" Cormaca McCarthy’ego. Autorką scenariusza adaptacji tej powieści jest Alice Birch ("Sukcesja", "Lady M."), a reżyserką Mahalia Belo, laureatka nagrody BAFTA TV za film "Ellen".

"The End We Start From": O czym opowie film?

Akcja filmu "The End We Start From" rozgrywać się będzie w samym środku kryzysu ekologicznego w niszczonym powodziami Londynie. Fabuła skupi się na znajdującej się pośrodku tego chaosu rodzinie. Jodie Comer wcieli się w rolę matki, która wraz ze swoim nowo narodzonym dzieckiem próbuje znaleźć drogę powrotną do domu. U boku Jodie Comer na ekranie pojawi się Benedict Cumberbatch .

Reklama

Jednym z producentów filmu "The End We Start From" jest należąca do Benedicta Cumberbatcha firma SunnyMarch. Producentami są też Leah Clarke, Adam Ackland i Liza Marshall, którzy są zachwyceni i książką, i scenariuszem napisanym na jej podstawie.

"Powieść Megan Hunter jest bardzo bliska naszym sercom, a Alice napisała wspaniałą adaptację tej ściskającej za serce historii o macierzyństwie, rozdzieleniu, społecznych i środowiskowych wstrząsach oraz instynktach, które budzą się w nas w trakcie chaosu. Jesteśmy pewni, że nasza utalentowana ekipa stworzy poruszający i porywający film" - stwierdzili w oświadczeniu cytowanym przez portal Deadline.



"The End We Start From": Zwiastun

Film zadebiutował podczas trwającego obecnie festiwalu filmowego w Toronto. W sieci pojawił się nowy zwiastun. Amerykańska premiera jest zaplanowana na 8 grudnia, natomiast w Wielkiej Brytanii produkcja zadebiutuje dopiero w styczniu przyszłego roku. Nie ustalono polskiej daty premiery.