"The End": Nowy film producentów "365 dni"

Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes - producenci hitów "Underdog" i "365 dni" - zakończyli zdjęcia do kolejnej kontrowersyjnej produkcji, obnażającej mechanizmy show biznesu. "The End" trafi na ekrany kin w 2021 roku.

Aleksandra Popławska w filmie "The End" /Monolith Films /materiały prasowe

Siedmiu sławnych aktorów daje się wciągnąć w grę, której finału nikt nie jest w stanie przewidzieć. W chwili, gdy cały świat znajduje się w zawieszeniu, a przyszłość wydaje się więcej niż niepewna, gwiazdy otrzymują intratną propozycję. I choć nie jest ona szczytem ich ambicji zawodowych, nie zamierzają z niej zrezygnować.

Seks, intrygi, zdrady, donosy, nielojalność, oszustwa, a wszystko przykryte sztucznym uśmiechem. To i dużo więcej demaskują twórcy filmu "the End".

Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, o których rozpisywały się media, ale i takimi, o których wiedzą tylko nieliczni.

"Myślę, że wiele gwiazd i celebrytów zobaczy siebie na ekranie. Niekoniecznie w świetle w jakim błyszczą na ściankach i w jakim sami chcieliby się pokazać" - mówi producentka Ewa Lewandowska.

"Dobre kino musi być odważne, pełne emocji i poruszać zagadnienia, którymi widz jest żywo zainteresowany. Dlatego ten film taki właśnie jest. Pokazuje kulisy polskiego show-bizu. Cieszę się, że znalazłem aktorów, którzy nie bali się pokazać jak jest naprawdę. Wymagało to od nich dużego dystansu do siebie i odwagi by narazić się kolegom z branży. Zaowocowało to genialnymi kreacjami, takimi, o których każdy aktor marzy" - mówi reżyser i producent Tomasz Mandes.

Zdjęcie Tomasz Karolak w filmie "The End" / Monolith Films / materiały prasowe

W filmie "The End" zobaczymy na ekranie m.in. Aleksandrę Popławską, Paulinę Gałązkę, Agnieszkę Wielgosz, Jarosława Boberka, Tomasz Karolaka, Przemysława Sadowskiego, Piotra Witkowskiego, Katarzynę Figurę, Janusza Chabiora, Magdalenę Lamparską, Mirosława Zbrojewicza i Joannę Kurowską.