„The Crown”: Gillian Anderson jako Margaret Thatcher i Emma Corrin w roli księżnej Diany [pierwsze zdjęcia]

15 listopada na platformę streamingową Netflix trafi czwarty sezon popularnego serialu poświęconego brytyjskiej rodzinie królewskiej: „The Crown”. Twórcy tej produkcji powoli odkrywają karty z nim związane. Dzięki temu po raz pierwszy możemy zobaczyć na zdjęciach, jak Gillian Anderson prezentuje się w roli Margaret Thatcher, a Emma Corrin w roli księżnej Diany.

O tym, że Gillian Anderson zagra byłą brytyjską premier, a Emma Corrin wcieli się w postać księżnej Diany, wiadomo było od dawna. Jednak poza kilkoma zdjęciami z planu, do tej pory nie opublikowano żadnych oficjalnych fotografii z serialu. Zmieniło się to we wtorek 29 września, kiedy Netflix opublikował dużą porcję zdjęć, na których widoczne są obydwie aktorki w ujęciach z serialu. Na jednym z nich Gillian Anderson jako Margaret Thatcher macha do tłumu zgromadzonego przed siedzibą premiera Wielkiej Brytanii przy 10 Downing Street. Towarzyszy jej Stephen Boxer, który wciela się w rolę męża Thatcher, Denisa.



"Kontakty Margaret Thatcher i królowej Elżbiety II były skomplikowane. Sytuacja zmusiła je do współdziałania. Thatcher bez wątpienia nie była zwolenniczką monarchii, ale podobało jej się, że członkowie rodziny królewskiej pełnią swoją rolę i się nie wtrącają. Były zarazem podobne, jak i zupełnie od siebie różne. Były w tym samym wieku, do pewnego stopnia miały te same ograniczenia i podzielały te same filozofie. A jednak prowadziły swoją działalność w zupełnie różny sposób" - mówiła o swojej roli w "The Crown" Gillian Anderson w wywiadzie dla portalu "Entertainment Weekly".



Na innym z udostępnionych przez Netflix zdjęć z czwartego sezonu "The Crown" można zobaczyć Emmę Corrin w roli księżnej Diany. Ubrana w fioletową suknię towarzyszy księciu Karolowi, w którego rolę wciela się Josh O’Connor.



Czwarty sezon pojawi się w całości na Netfliksie już 15 listopada. Po raz ostatni do swoich ról powrócą w nim m.in. Olivia Colman, Tobias Menzies i Helena Bonham Carter. W piątym sezonie obsada serialu zostanie po raz kolejny wymieniona. Wystąpią w nim Imelda Staunton, Lesley Manville, Jonathan Pryce oraz Elizabeth Debicki.