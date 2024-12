Brady Corbet wielu znany jest przede wszystkim jako aktor. Od czasu swojego debiutu na wielkim ekranie w 2003 roku ("Trzynastka" z Holly Hunter i Evan Rachel Wood) miał okazję grać u mistrzów amerykańskiego i europejskiego kina: Michaela Haneke ("Funny Games U.S."), Larsa von Triera ("Melancholia"), Rubena Östlunda ("Turysta"), Oliviera Assayasa ("Sils Maria"), Noah Baumbacha ("Ta nasza młodość"), Gregga Arakiego ("Zły dotyk") i wielu innych.



I wiele się od nich nauczył. Już debiutanckie "Dzieciństwo wodza" (2015) przyniosło mu dwie nagrody na festiwalu w Wenecji: za reżyserię i za najlepszy debiut. O Złotego Lwa walczył również jego drugi film, dramat muzyczny "Vox Lux" (2018) z Natalie Portman w roli głównej.



Reklama

"The Brutalist": Nagroda za nagrodą

31 stycznia na ekrany polskich kin wejdzie trzeci film Corbeta - "The Brutalist", wyreżyserowany na podstawie własnego scenariusza napisanego razem z Moną Fastvold.

Główne role zagrali w produkcji Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce. Cała trójka została kilka dni temu nominowana za swoje kreacje do Złotych Globów 2025.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Brutalist" [trailer 2] materiały prasowe

Produkcję Corbeta doceniono również w kategoriach: najlepszy dramat, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz i najlepsza muzyka.



Pytania o kontynuację świątecznego hitu są coraz częstsze. Tak reaguje aktor

Keanu Reeves o nowym "Johnie Wicku". Chciałby w nim wystąpić, ale...

Maciej Stuhr opowiedział o żałobie po śmierci ojca. Ubolewali jeszcze przed stratą

Aktorzy mogą stracić pracę? Gwiazda "Przyjaciół" przestrzega

"The Brutalist" zdobył w tym roku ponadto Srebrnego Lwa za najlepszą reżyserię na festiwalu w Wenecji oraz Srebrną Żabę dla najlepszego operatora na festiwalu EnergaCamerimage w Toruniu.

W obrazie Corbeta wystąpili również: Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin oraz Isaach De Bankholé i Alessandro Nivola.

O czym opowiada "The Brutalist"?

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju, László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania. Ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...