"The Black Phone" w kinach w styczniu 2022

Studia Universal Pictures i Blumhouse Productions ogłosiły właśnie, że wyprodukowany przez nie film "The Black Phone" będzie miał premierę 28 stycznia 2022 roku. Wyreżyserowany przez Scotta Derricksona horror powstał na podstawie krótkiego opowiadania syna Stephena Kinga, Joego Hilla.

Główną rolę w "The Black Phone" zagra Mason Thames /Presley Ann /Getty Images

Filmem "The Black Phone" Scott Derrickson powraca do horroru. Twórca świetnie przyjętych filmów "Egzorcyzmy Emily Rose" oraz "Sinister" ostatnio zajęty był później tworzeniem filmu "Doktor Strange" z Kinowego Uniwersum Marvela.

Na obecną chwilę "The Black Phone" będzie jedynym nowym filmem, jaki trafi do kin 28 stycznia. Tydzień wcześniej będzie można zobaczyć tam komiksowego "Morbiusa". Należy jednak przypuszczać, że gdy kina wrócą do normalnej działalności po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, ten skąpy kalendarz premier zdąży się jeszcze zmienić.

Bohaterem filmu "The Black Phone" ("Czarny telefon") jest sprytny, ale nieśmiały 13-latek, Finney Shaw. Chłopiec zostaje porwany przez sadystycznego seryjnego mordercę i umieszczony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie nikt nie usłyszy jego krzyków. W piwnicy znajduje się niepodłączony telefon. Kiedy niespodziewanie zaczyna dzwonić, Finney odkrywa, że w słuchawce słychać głosy poprzednich ofiar mordercy. Są one zdeterminowane do tego, by ochronić chłopca przed tym, co je spotkało.

W roli głównej w filmie "The Black Phone" wystąpi Mason Thames ("For All Mankind"). Partnerować mu będą czterokrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke, Jeremy Davies ("Szeregowiec Ryan"), James Ransone ("To: Rozdział 2") oraz Madeleine McGraw. Autorami scenariusza filmu opartego na opowiadaniu Joego Hilla są Derrickson oraz jego stały współpracownik C. Robert Cargill.

"The Black Phone" nie jest jedyną powstającą właśnie ekranizacją twórczości Joego Hilla. Platforma streamingowa Paramount+ stworzy serial na podstawie jego opowiadania "Dobrowolne zamknięcie" ("Voluntary Committal"). Jego bohaterem będzie mężczyzna, który rusza na poszukiwania swojego zaginionego, autystycznego brata, Morrisa. Morris ma umiejętność tworzenia skomplikowanych labiryntów, z których nikt nie potrafi się wydostać.