"The Batman": Materiał na "naprawdę potężny film"

Człowiek-Zagadka to jeden z ikonicznych przeciwników Batmana. W filmie "Batman Forever" z 1995 roku w jego rolę wcielił się Jim Carrey. Z kolei w powstającym właśnie filmie "The Batman", reżyserowanym przez Matta Reevesa, postać tę zagra Paul Dano. Teraz w jednym z wywiadów aktor określił scenariusz tej produkcji filmu jako materiał na "naprawdę potężny film".

Paul Dano na festiwalu w Cannes 2017

Dano opowiedział o dniach zdjęciowych, jakie spędził na planie filmu "The Batman", zanim ten został zamknięty z powodu pandemii COVID-19 w wywiadzie dla portalu "The Playlist".



"Uczestniczyłem w zdjęciach. Poleciałem z wizytą do domu, żeby zobaczyć się z moim dzieckiem i już nie wróciłem z powodu koronawirusa, co było bardzo dziwną rzeczą. Ale mam dobre przeczucia w tej kwestii. Myślę, że Matt Reeves wie, co robi. Byłem naprawdę zaskoczony jego scenariuszem, który daje potencjał na naprawdę potężny film. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się wrócić na plan, ale nie wiem, kiedy to nastąpi" - powiedział Dano.

Wiele wskazuje na to, że zdjęcia do filmu "The Batman" zostaną wznowione szybciej niż Dano mógłby się spodziewać. W trakcie wywiadu nie wiedział jeszcze o nowych rozwiązaniach wdrożonych w Wielkiej Brytanii, gdzie trwały zdjęcia do filmu Reevesa. Rozwiązania te umożliwiają powroty na plany filmowe już od początku lipca tego roku.

Refleksje Dano na temat scenariusza Reevesa nie różnią się od podobnych wypowiedzi innych aktorów grających w filmie Reevesa. Mianem "najbardziej mrocznego filmu o Barmanie" nazwał go Andy Serkis, który wciela się w nim w postać lokaja głównego bohatera.



W samych superlatywach wypowiadał się o scenariuszu także Colin Farrell, który w "The Batman" wcieli się w postać Pingwina.

"Jestem w trakcie rozmów z reżyserem Mattem Reevesem, który napisał scenariusz. Piękny, mroczny, poruszający, wspaniały scenariusz. Nie mogę wiele powiedzieć, ale scenariusz jest naprawdę piękny i widać, że Reeves kocha tę historię" - opowiadał Farrell.

Dano, oprócz pochwał pod adresem scenariusza Reevesa, dodał również kilka słów o występujących w filmie postaciach. "Jest coś zabawnego w mojej postaci, jak również w innych postaciach. To tego rodzaju filmu, którym jak najszybciej chcesz podzielić się na wielkim ekranie. Mam więc nadzieję, że ogarniemy sprawę koronawirusa i będziemy mogli się ekscytować nowym filmem o Batmanie. A będzie się czym ekscytować" - mówi aktor.

Na obecną chwilę premiera filmu "The Batman" planowana jest na 25 czerwca 2021 roku.