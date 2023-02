Jak donosi Deadline, Emma Roberts otrzymała główną rolę w thrillerze science fiction "The Astronaut". Gwiazda "Królowych krzyku" wcieli się w tytułową postać - astronautkę Sam Walker, która cudem ocalała ze swojej pierwszej misji kosmicznej. Bohaterka zostaje odnaleziona u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego w rozbitej kapsule, a następnie umieszczona pod obserwacją NASA w znajdującym się w odosobnieniu, pilnie strzeżonym domu, gdzie musi przejść szereg testów i badań. Gdy wydaje się, że Walker może wrócić do dawnego życia, bohaterka zaczyna widzieć i słyszeć rzeczy, które nie pochodzą z tego świata. Coraz bardziej jasnym się staje, że w ślad za nią przybyła na naszą planetę tajemnicza pozaziemska siła.

Emma Roberts astronautką w nowym filmie twórcy "Cichego miejsca"

U boku bratanicy Julii Roberts wystąpi Laurence Fishburne , odtwórca kultowej roli Morfeusza w filmowej serii "Matrix". Za kamerą stanie Jess Varley, która napisze także scenariusz.

"To historia bliska memu sercu, dlatego jestem ogromnie wdzięczna, że zainteresowała ona zespół tak kreatywnych i pełnych pasji ludzi" - zaznaczyła reżyserka w oświadczeniu. Producentem obrazu jest Brad Fuller, który w przeszłości wyprodukował m.in. horror "Ciche miejsce" oraz seriale "Jack Ryan" i "Noc oczyszczenia". "Wizja Jess i sposób, w jaki poradziła sobie z materiałem, były dla mnie niesamowicie inspirujące. To wielkie szczęście móc z nią pracować" - podkreślił Fuller.

Tytuł trafi na zbliżające się Europejskie Targi Filmowe w Berlinie, które potrwają od 16 do 22 lutego. Sprzedażą praw do międzynarodowej dystrybucji zajmuje się Highland Film Group. "Cieszymy się, że możemy współpracować z tak utalentowanymi aktorami, jak Emma Roberts i Laurence Fishburne. Są fenomenalnymi wykonawcami, którzy z całą pewnością przyciągną do kin globalną publiczność" - powiedziała Arianne Fraser, dyrektorka generalna firmy.

Zdjęcia do "The Astronaut" ruszą jeszcze w tym roku i będą powstawać na terenie Irlandii. Data premiery obrazu nie została jeszcze ujawniona.