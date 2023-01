"Thanksgiving": Zwiastun był szokiem. Eli Roth zamieni go w film

"Thanksgiving" nie będzie pierwszym filmem stanowiącym rozwinięcie fałszywego zwiastuna pokazanego w filmie "Grindhouse", którego składowe stanowiły "Death Proof" i "Planet Terror" . Wcześniej inny taki trailer stał się podstawą wyreżyserowanego przez Roberta Rodrigueza filmu "Maczeta" z Dannym Trejo w roli tytułowej.



Do niektórych kopii "Grindhouse" dołączony był też fałszywy zwiastun filmu "Włóczęga ze strzelbą". On także stał się podstawą pełnometrażowego filmu nakręconego w 2011 roku przez Jasona Eisenera. Do zrealizowania pozostaną więc jeszcze tylko dwa inne zwiastuny z "Grindhouse" - "Don’t" Edgara Wrighta oraz "Werewolf Women of the SS" Roba Zombiego .

"Thanksgiving": Kalendarzowy slasher wstrząśnie widzami

Jak informuje portal "Deadline", Eli Roth w marcu tego roku rozpocznie zdjęcia do slashera "Thanksgiving". Z tego powodu nie mógł podjąć się realizacji dokrętek do swojego poprzedniego filmu, ekranizacji gry wideo "Borderlands". To zadanie powierzył Timowi Millerowi , twórcy filmu "Deadpool" . Scenariusz "Thanksgiving" napisał Jeff Rendell. Zgodnie z tytułem, film będzie tzw. kalendarzowym slasherem. Jego akcja rozgrywać się będzie w trakcie tytułowego święta. Innymi kalendarzowymi slasherami są m.in. filmy "Piątek trzynastego" czy "Prima Aprilis".

Na podstawie fałszywego zwiastuna można przypuszczać, że akcja filmu "Thanksgiving" rozgrywać się będzie w jednym z miasteczek stanu Massachusetts, gdzie ze szczególną pompą organizowane są obchody Święta Dziękczynienia. Tego roku pojawi się jednak na nich niespodziewany gość. Ubrany w strój pielgrzyma morderca, który rozpoczyna krwawe polowanie przy użyciu wszelkiej maści ostrzy. "Wrócicie do domu na święta w workach na zwłoki" - obiecuje lektor zwiastuna filmu.