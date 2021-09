​Thandiwe Newton odrzuciła rolę w hicie

Thandiwe Newton to jedna z gwiazd, które najgłośniej mówią o tym, co jest nie tak w hollywoodzkiej Krainie Snów. Często dzieli się opowieściami ze swojej kariery, w których punktuje uprzedzenia panujące w Hollywood.



Thandie Newton to teraz Thandiwe

Głośnym echem odbiło się jej wyznanie o tym, że jako 16-latka była molestowana seksualnie przez reżysera Johna Duigana na planie filmu "Randka na przerwie". To właśnie wtedy, w wyniku literówki, zaczęła funkcjonować w branży pod imieniem Thandie. Niedawno wróciła do swojego prawdziwego imienia - Thandiwe.



Odrzucenie angażu w widowisku superbohaterskim, którego tytułu aktorka nie podaje, to nie pierwszy taki przypadek, w którym Thandiwe Newton zrezygnowała z roli, bo ta nie odpowiadała standardom, jakie jej zdaniem powinny być powszechne. Przed laty aktorka nie przyjęła roli w kinowej wersji "Aniołków Charliego", bo nie chciała być przedstawiana na ekranie jako tylko i wyłącznie obiekt seksualny.

Mimo że obchodząca 40. urodziny brytyjska aktorka Thandie Newton sławę zdobyła dzięki superprodukcji "Mission: Impossible 2", gdzie towarzyszyła Tomowi Cruise'owi, nie zobaczyliśmy jej już w kolejnych częściach serii. "Jako aktorka zawsze próbuję grać tak wiele różnych ról, jak to tylko możliwe" - przyznaje bowiem Newton. "Szczerze mówiąc, generalnie opisałabym moją karierę jako troszkę schizofreniczną, ponieważ nigdy nie zdarza mi się robić tego samego dwa razy".

Newton zdaje sobie sprawę z tego, że jej nazwisko wiele znaczy w branży, dlatego nie zgadza się na przyjmowanie ról mało znaczących postaci, których celem jest szybka śmierć na ekranie. Dlatego nie zagrała w ekranizacji komiksu. Nie znaczy to, że nie chciałaby zagrać w takim filmie. Jako przykład właściwego podejścia do produkcji Newton podaje film Taikiego Waititiego "Thor: Ragnarok". Choć to kino komiksowe, to twórcy i aktorzy starają się, aby było w nim też coś artystycznego.

"Wielkie filmowe franczyzy, jako gatunek, mnie nudzą. Jestem pod tym względem cyniczna i wiem, że chodzi w nich tylko o pieniądze. Czuję jednak, że ostatnio zarówno widzom, jak i twórcom zależy na tym, by było w nich coś więcej" - powiedziała Newton w rozmowie z "LAD Bible".



Sama wystąpiła niedawno w takiej filmowej franczyzie, filmie "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie". Jak przyznała ostatnio, nie wiążą się z tym występem miłe wspomnienia. Grana przez nią postać została uśmiercona podczas zdjęć, choć według scenariusza miała przeżyć.