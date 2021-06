"Teściowie": Szalone wesele z gwiazdami polskiego kina

„Teściowie” to szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To nie jest kolejna komedia romantyczna – to film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel. W rolach głównych Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Premiera filmu w reżyserii Kuby Michalczuka już 10 września.

Gwiazdy "Teściów": Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Izabela Kuna i Adam Woronowicz /Gosia Turczyńska /materiały prasowe

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko - pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba... A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.



- W tym filmie śmiejemy się z nas samych, tak jak w kultowych komediach, które jako widzowie wszyscy kochamy - mówi Kuba Michalczuk, reżyser. - Kontrast wojny i świetnej zabawy przeplata tu się w każdej scenie. Jest to oś narracji całego filmu, która wywołuje uśmiech za każdym razem, gdy te dwa żywioły na siebie wpadają - dodaje.

Izabela Kuna, która wciela się w rolę matki niedoszłej panny młodej, podkreśla: - Film polecam wszystkim, bo każdy był kiedyś na weselu albo niedługo będzie.

- Na temat wesel na pewno funkcjonują jakieś mity i stereotypy, ale jak ze wszystkim w życiu - jestem przekonany, że wesela bywają różne. Jakie jest wesele w "Teściach" niech widzowie przekonają się sami - na pewno będzie dużo śmiechu, ale też chwila refleksji - mówi Marcin Dorociński. - Szczególnie soczysty jest drugi plan - genialne obsadzone są wszystkie ciotki i wujkowie - są przezabawni - dodaje.

W obsadzie znaleźli się Maja Ostaszewska ("Klangor", "Magnezja", "(Nie)znajomi"), Marcin Dorociński ("Pitbull. Ostatni pies", "Gambit królowej", "Róża", "Jack Strong"), Izabela Kuna ("Nieobecni", "Polot", "Lejdis"), Adam Woronowicz ("Mayday", "Diagnoza", "Kamerdyner").



Producentem "Teściów" jest Akson Studio ("Atak paniki", "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Jak najdalej stąd"), koproducentem i dystrybutorem Next Film ("W jak morderstwo", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "365 dni", "Słodki koniec dnia"). Reżyserem filmu jest Kuba Michalczuk, utalentowany reżyser reklamowy - "Teściowie" będą jego debiutem fabularnym. Za scenariusz odpowiada Marek Modzelewski. Autorem zdjęć jest Michał Englert. Producentem jest Michał Kwieciński, a producentem wykonawczym Małgorzata Fogel Gabryś.