"Teściowie 2": Powstał sequel hitowej polskiej komedii

"Teściowie 2" to kontynuacja świetnie przyjętego zarówno przez widzów jak i krytyków komediowego hitu "Teściowie". Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski. Tym razem za kamerą stanęła Kalina Alabrudzińska .

- Uśmiałam się czytając scenariusz. Spodobał mi się kierunek w jakim zmierza ta historia. Bardzo też chciałam spotkać się w pracy z Izą Kuną (ponownie) Mają Ostaszewską i Adamem Woronowiczem . Poczułam, że "Teściowie 2" dają mi szansę zrobić naprawdę zabawną komedię, która jednocześnie może być przejmująca" - wyznała reżyserka.

Producentem filmu jest AKSON STUDIO. Koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery oraz NEXT FILM. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada NEXT FILM.

Premiera kinowa filmu "Teściowie 2" planowana jest na 2023 rok.

