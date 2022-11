"Terrifier 2. Masakra w święta": Co wiemy o filmie?

Akcja produkcji " Terrifier 2. Masakra w święta " rozgrywa się w Halloween. Tym razem klaun Art na swoje ofiary upatrzy Siennę, jej najbliższych, oraz przyjaciół nastolatki. Maniakalny zabójca znowu pokaże swoją prawdziwą bezlitosną twarz i udowodni, że jego okrucieństwo nie zna granic.

W filmie wystąpili, m.in.: David Howard Thornton , Lauren LaVerra , Samantha Scaffidi, Griffin Santopietro, Elliott Fullam i Chris Jericho.

"Terrifier 2. Masakra w święta": Film ukaże się w wersji na VHS

Do tej pory pojawiły się wydania zarówno w 4K Ultra HD, jak i na SCREAMBOX. Teraz film zmienia się w format, który wydaje się idealny do tej produkcji - VHS. Cinedigm i SCREAMBOX oficjalnie udzieliły licencji na wydanie VHS za pośrednictwem Broke Horror Fan i Witter Entertainment. Każdy fan będzie mógł zakupić swoją wersję filmu w wydaniu VHS.

Aby jak najlepiej dopasować do wersji VHS, film został przycięty do formatu 4:3. Więcej informacji na nowego wydania, w tym odświeżenia oryginalnego "Terrifer" na VHS, pojawi się w miarę zbliżania się daty premiery.

"Terrifier 2. Masakra w święta" w polskich kinach

Maniakalny zabójca klaun Art wrócił, by ponownie karmić się strachem swoich ofiar i budzić grozę. Jakiś czas temu reżyser wystosował specjalne oświadczenie do mediów. Z jednej strony, aby ostrzec widzów przed "Terrifier 2. Masakrą w święta", a z drugiej - by przygotować ich na krwawą ucztę. Czytamy m.in., że: "ten film zawiera brutalne sceny przemocy. Widzowie o wrażliwych sercach i żołądkach powinni o tym pamiętać. Zostaliście ostrzeżeni".

Chociaż możemy się tylko domyślić prawdziwych intencji Damiena Leone, pewne jest to, że "Terrifier 2. Masakra w święta", nie jest propozycją dla widzów o słabych nerwach. To rasowy horror dla prawdziwych fanów gatunku. Dla nich to będzie nie lada gratka i wydarzenie, na które czekali od lat.

Warto wspomnieć, że "Terrifier 2. Masakra w Święta" był jednym z najbardziej krwawych i brutalnych filmów, które wyemitowano na październikowym Splat!FilmFest w Londynie. Po zakończeniu festiwalu produkcja zebrała ponad 89 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.



Polska premiera filmu odbędzie się 23 grudnia 2022 r.