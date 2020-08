"Tenet" jako pierwsi zobaczą widzowie w Australii

Najprawdopodobniej to właśnie Australijczycy będą pierwszymi widzami, którzy będą mogli obejrzeć najnowszy film Christophera Nolana "Tenet". Podczas specjalnych pokazów przedpremierowych będzie go tam można zobaczyć w weekend 22-23 sierpnia. Kilka dni później film będzie miał premierę w innych krajach. W Polsce premiera "Tenet" zaplanowana została na 27 sierpnia.

Fotos z filmu "Tenet" /Warner Bros /materiały prasowe

Obejrzenie filmu "Tenet" nie będzie jednak możliwe w całej Australii. Stan Wiktoria, w którym znajduje się drugie pod względem populacji miasto tego kraju, Melbourne, pozostaje w stanie kwarantanny w związku ze zwiększeniem się liczby zarażonych koronawirusem. Tamtejsze kina nie wchodzą więc w grę pod kątem seansów przedpremierowych filmu Nolana.



Podobnie jak i na całym świecie, również w Australii pod koniec marca tego roku zamknięto wszystkie kina. Zaczęto je otwierać w połowie czerwca. Ze względu na małą liczbę premier nowych filmów, z czym zmagają się kina na całym świecie, liderem australijskiego box-office’u przez ostatnie dwa tygodnie pozostaje thriller "Nieobliczalny" z Russellem Crowe’m. Właściciele kin liczą na to, że dopiero premiera "Tenet" sprawi, że widzowie wrócą do kin i ożywią branżę.



Premiera filmu "Tenet" była wcześniej kilka razy przekładana z powodu pandemii COVID-19. Nakręcony za 200 milionów dolarów film nie został jednak przesunięty z premierą na odleglejszy termin, jak stało się to z innymi widowiskami obliczonymi na milionowe zyski. Orędownikiem jak najszybszej premiery filmu był jego reżyser, który wierzy w to, że "Tenet" da sygnał do nadejścia lepszych czasów dla kina.



Co za tym idzie "Tenet" zadebiutuje w kinach 26 sierpnia. Zobaczą go wtedy widzowie m.in. w Belgii, Holandii, Korei Południowej, Portugalii i we Włoszech. Dzień później, 27 sierpnia, film Nolana trafi do polskich kin. Fabuła "Tenet" pozostaje w sferze spekulacji. Wiadomo tyle, że będzie to widowiskowy thriller szpiegowski, którego tematem będzie igranie z czasem. W rolach głównych wystąpili John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh oraz Aaron Taylor-Johnson.