Oscary 2024 "Perfect Days": Filmoterapeutyczna proza życia [recenzja]

Nowy film twórcy "Lisbon Story" i "Nieba nad Berlinem" to medytacja nad prostotą i pięknem życia. W "Perfect Days" Wim Wenders opowiada historię japońskiego everymana, dla którego każdy dzień wypełniony jest czynnościami składającymi się na poezję codzienności. Ta "filmowa oda do małych przyjemności" (Financial Times) niemieckiego reżysera powalczy o Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. "Perfect Days" w kinach od 12 kwietnia.



Reklama

Mieszkający we współczesnym Tokio Hirayama (w tej rol Kōji Yakusho, nagrodzony za swoją rolę na festiwalu w Cannes) to człowiek małomówny i zamknięty w sobie, jednak przepełniony miłością do świata i innych. Podążając za bohaterem, odkrywamy kolejne rytuały, w które angażuje się on z całkowitym oddaniem. Z czasem nawet prozaiczna praca Hirayamy, porządkującego miejskie toalety (każda jest architektonicznym arcydziełem), okazuje się niezwykłym ceremoniałem.



Ścieżką dźwiękową jego życia stają się harmonijne dźwięki tokijskiej ulicy oraz utwory w wykonaniu The Velvet Underground, Lou Reeda, Patti Smith i Niny Simone. Film Wendersa to uzdrawiające kino zmieniające codzienność w magię.



Wideo PERFECT DAYS - Official Trailer

"Perfect Days": Niemiecki reżyser walczy o Oscara dla Japonii

Wybór filmu "Perfect Days" na japońskiego kandydata do Oscara to rodzaj niespodzianki. Pierwszy raz w historii zdarzyło się, by Kraj Kwitnącej Wiśni reprezentował film, za którym stoi obcokrajowiec.



Choć reżyser i współscenarzysta filmu Wim Wenders jest Niemcem, to "Perfect Days" pod wieloma względami jest jednak filmem japońskim. Cała obsada to Japończycy, a jedynym językiem używanym w filmie jest japoński, współautorem scenariusza jest Takuma Takasaki, a za wyprodukowaniem filmu stoją, poza firmą Wendersa - Wenders Images, przedsiębiorstwa japońskie Master Mind Limited i Spoon Inc.

O Oscara "Perfect Days" powalczy z hiszpańskim "Śnieżnym bractwem", włoskim "Ja, kapitan", niemieckim "Pokojem nauczycielskim" i reprezentującą Wielką Brytanię "Strefę interesów". Laureata poznamy 10 marca.



Japonia zdobyła do tej pory pięć Oscarów. Po raz ostatni w 2021 r. za "Drive my car". Z kolei Wenders był trzykrotnie nominowany do Oscara - za dokumenty "Sól ziemi" (2014), "Pina" (2011) i "Buena Vista Social Club" (1999).