Ten film jest w Czechach większym hitem niż "Barbie". Milion dolarów do wygrania!

Blado w porównaniu z wynikiem kasowym osiągniętym przez "One Man Show: The Movie" wyglądają wyniki najgłośniejszych hollywoodzkich produkcji ostatnich miesięcy. Film "Barbie" Grety Gerwig, który na całym świecie zarobił już prawie miliard 300 milionów dolarów, w premierowy weekend zarobił w Czechach o jedną trzecią mniej niż czeska produkcja, a dokładnie 18,9 milionów koron.

Wideo ONEMANSHOW: The Movie (2023) | Official Trailer

"One Man Show: The Movie": Widzowie mogą wygrać... milion dolarów

jak informuje portal Prague Reporter, filmowi "One Man Show: The Movie" towarzyszy odważna akcja promocyjna obiecująca jednemu z widzów tej produkcji milion dolarów. To jedna z największych nagród w historii Czech. Taka kwota w banknotach jednodolarowych została zdeponowana pod jednym z praskich budynków i jest chroniona przez uzbrojonych strażników. Co zrobić, aby ją zdobyć? Zdaniem producentów filmu, znalazły się w nim wskazówki do złamania kodu zabezpieczającego wspomniany milion dolarów. Jest też druga opcja. Do biletów dołączane są specjalne karty dostępu. Jedna z nich pozwoli dostać się do miliona bez konieczności znajomości kodu.