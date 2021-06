Telewizja Polska wprowadza do kin dwa filmy o Polakach ratujących Żydów

Telewizja Polska wprowadzi do kin dwa filmy ukazujące złożone relacje Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. Premiera "Ciotki Hitlera" w reżyserii Michała Rogalskiego zaplanowana jest na 25 czerwca, "Cudak" Anny Kazejak trafi na ekrany 9 lipca.

"Ciotka Hitlera" (L) i "Cudak" (P) to najnowsze kinowe premiery TVP /Ola Grochowska /TVP

Akcja "Ciotki Hitlera" rozgrywa się latach czterdziestych XX wieku. Leon wraz z synami pracuje na Wiśle jako piaskarz. Pewnego dnia mężczyźni wyławiają z rzeki kobietę i jej małą córkę. Okazuje się, że są Żydówkami, które uciekły z Warszawy, w której nie mogły dalej się ukrywać. Leon podejmuje heroiczną walkę o ich przetrwanie. Daje kobietom schronienie w swoim domu, ryzykując życiem własnej rodziny.

"Często dotykamy tematu Holocaustu jak rany, jak blizny. Świadomie i podświadomie sprawdzamy, czy czuć ją pod palcami. I choć minęło już tyle lat, blizna jest, nie znika. Czemu mielibyśmy nie mówić o naszej bliźnie i chcieć, żeby zniknęła? Blizny mają to do siebie, że nas definiują. Mówią kim jesteśmy i skąd przyszliśmy. To nasz blizna, jako ludzi, jako Europejczyków, jako Polaków, jako Żydów" - mówi reżyser Michał Rogalski.

"To historia o zwykłych ludziach w niezwykłych czasach i próba odpowiedzi na pytanie: jak to jest, że gdy większość odwraca oczy, inni ryzykują wszystko, by pozostać przyzwoitymi. Historia Leona nie jest o bohaterstwie. To opowieść o zwykłej przyzwoitości, o ludziach, którzy z powodu różnego pochodzenia, mają odmienne perspektywy i szanse na życie" - dodaje reżyser "Ciotki Hitlera".

W roli Leona zobaczymy na ekranie Piotra Kaźmierczaka, któremu partnerują m.in. Marta Ścislowicz i Dariusz Majchrzak.



Z kolei "Cudak" Anny Kazejak opowie historię weselnego muzyka Romana Cudakowskiego (dla przyjaciół Cudak). W czasie okupacji nie wiedzie mu się dobrze. Szansą na zarobek stają się wstępy w lokalu dla Niemców. Ci nie wyobrażają siebie jednak orkiestry bez skrzypka. Wówczas Cudak na koncerty wyprowadza z getta uzdolnionego Szymona Akerman, z którym przed wojną nie żył w zgodzie. W nowej rzeczywistości obydwaj nawzajem siebie potrzebują: Cudak może zarabiać, grając z Akermanem, ten natomiast zyskuje szansę na przeżycie. Pewnego dnia Roman decyduje się na stałe zabrać z getta skrzypka wraz z jego rodziną i ukrywa ich z narażeniem życia w swoim domu.

"Najważniejszym elementem opowieści są wyjątkowe relacje pomiędzy dwoma mężczyznami - zdolnym muzykiem Akermanem i prostolinijnym Polakiem - Cudakiem. Przechodzi ona wiele faz - od wrogości, przez współdziałanie, po wzajemną troskę. Dzieli ich wiele - pochodzenie, wykształcenie, wrażliwość, ale łączy miłość do muzyki i swoich rodzin. Postaci głównych bohaterów to ludzie niepozbawieni wad, prostolinijni, szlachetni, choć czasem niepotrafiący dostrzec złożoności świata, w którym przyszło im żyć. Nasza duet, to kochana przez kino 'odd couple' - ludzie, których los zetknął ze sobą, ale których różni wszystko" - mówi reżyserka Anna Kazejak.

W tytułowej roli zobaczymy Kazika Mazura. Na ekranie partneruje mu Aleksander Kłak (Akerman)