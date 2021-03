Telekamery 2021: Najpiękniejsze makijaże gwiazd

W środę wręczono Telekamery "Tele Tygodnia", nagrody dla najpopularniejszych gwiazd, osobowości, seriali i programów telewizyjnych. Choć z powodu pandemii tegoroczna gala nie miała takiego rozmachu, jak w ubiegłych latach, to gwiazdy, które pojawiły się na czerwonym dywanie, nie zawiodły.

Telekamery 2021: Małgorzata Socha, Karolina Izert i Julia Kamińska AKPA

Tegoroczna gala Telekamer odbyła się 10 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Galę można było oglądać w telewizji Puls, choć nie była to transmisja na żywo - została nagrana dwa dni wcześniej.



Statuetki zgarnęli Cleo jako juror, "Nasz nowy dom" jako program rozrywkowy, Przemek Kossakowski jako osobowość telewizyjna, Piotr Kraśko jako prezenter informacji, Jerzy Mielewski jako komentator sportowy, Bartek Jędrzejak jako prezenter pogody i Małgosia Socha oraz Maciej Stuhr jako najpopularniejsi aktorzy.



Eleganckie kreacje, makijaże i fryzury gwiazd robiły wrażenie. W stylizacjach królowały pastele, czerwień i metaliczny blask, czyli to, co będzie dominować w trendach w tym sezonie. Makijaże z gali również mogą być inspiracją do tego, jakie trendy warto wypróbować wiosną i latem.



Kto zachwycał najbardziej?

Małgorzata Socha

Pastelowy makijaż aktorki to dzieło znanej makijażystki gwiazd Beaty Mielczarek. Makeup Sochy był utrzymany w kolorach złota, pastelowego różu i świetnie dopełniał kreację gwiazdy, czyli pudroworóżowy garnitur projektu Mariusza Przybylskiego. Makijażstka podkreśliła oczy aktorki świetlistym smoky eyes, w którym różowe i brzoskwiniowe cienie na górnej powiece łączyły się w całość ze złotym cieniem na dolnej. Rozświetlone wewnętrzne kąciki oczu i podkreślone różem policzki sprawiły, że twarz aktorki zyskała świeży, bardzo wiosenny wygląd. Choć to makijaż wieczorowy, może być znakomitą inspiracją przy wyborze makeupu na wszystkie letnie przyjęcia, także te odbywające się w ciągu dnia.

Zdjęcie Małgorzata Socha z Telekamerą 2021 / AKPA

Julia Kamińska

Jeśli mielibyśmy wybierać makijaż, który tego wieczoru zebrał najwięcej komplementów, z pewnością byłby to ten, który na gali Telekamer zaprezentowała Julia Kamińska. Czerwone, idealnie wyrysowane usta i smoky eyes w kilku odcieniach złota wyglądały niezwykle elegancko. Autorką tego makijażu jest Noemi Groblewska, która na stałe współpracuje z aktorką. Na ten wieczór wybrała dla Kamińskiej makijaż, w którym najważniejszym elementem były mocno podkreślone usta. Kolor czerwonej pomadki współgrał z suknią i został tak dobrany, by podkreślać śnieżną biel zębów aktorki.

Zdjęcie Julia Kamińska na gali Telekamer 2021 / AKPA

Katarzyna Zielińska

Pomysłodawczynią i wykonawczynią makijażu aktorki była Paulina Nowacka. Makijażystka skupiła się na podkreśleniu spojrzenia Zielińskiej, co uzyskała za pomocą połyskującego, pastelowego smoky eyes i efektownie podkreślonych rzęs. Równie mocnym elementem makijażu tego były wyraziste brwi, które dopełniały oprawę oczu aktorki. Katarzyna Zielińska miała też delikatnie podkreślone usta pomadką w odcieniu nude i lekko rozświetloną cerę. To idealny makijaż dla wszystkich kobiet, które chcą wyglądać młodziej.

Zdjęcie Katarzyna Zielińska na gali Telekamery 2021 / AKPA

Cleo

Makijaż piosenkarki był najbardziej wyrazisty i dobrze wpisywał się w estetykę sceniczną, jaką Cleo prezentuje podczas swoich koncertów. Różowo-białe smoky eyes, które piosenkarka połączyła z grubą kreską jaskółką i wachlarzem sztucznych rzęs, to nie jest make up dla każdego, ale z pewnością przykuwa uwagę i zostanie zapamiętany.



Zdjęcie Cleo z Telekamerą 2021 / AKPA

Telekamery wręczane są od 24 lat. W tym roku przyznano je w 11 kategoriach.