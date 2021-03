Tegoroczna edycja Kina na Granicy na przełomie lipca i sierpnia

Z powodu zmieniającego się kalendarza festiwali filmowych, 23. Przegląd Kino na Granicy zostaje przeniesiony na dni 30 lipca – 4 sierpnia.

Tegoroczne Kino na Granicy odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia /materiały prasowe

Przeniesienie terminu podyktowane jest zmianą dat innych imprez filmowych prezentujących kinematografię regionu, w tym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach.



- Obecna sytuacja pandemiczna zmienia plany wielu organizatorów wydarzeń kulturalnych, którzy wierząc, że w miesiącach letnich dojdzie do stopniowego złagodzenia ograniczeń, przenoszą terminy swoich imprez. Wielu z nich poszukuje bardziej odpowiednich terminów - takich, żeby ich festiwale mogły odbyć się zarówno w obecności widzów, jak i gości. Właśnie z tego powodu organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach ogłosił kilka dni temu przesunięcie Festiwalu z tradycyjnego terminu na początku lipca na koniec sierpnia. To jednak oznacza, że nowe daty Karlowych Warów kolidują z pierwotnie zaplanowanym terminem naszego Przeglądu. Aby Kino na Granicy mogło zaoferować swoim widzom program z udziałem czeskich twórców filmowych, zdecydowaliśmy się na przesunięcie festiwalu na termin wcześniejszy, niż wstępnie zakładana druga połowa sierpnia - mówi Martin Novosad, dyrektor programowy Kina na Granicy po stronie czeskiej.

- Dzięki temu nowa data nie będzie się pokrywała z datą największego festiwalu filmowego w Czechach, który z pewnością ściągnie większość czeskich filmowców i aktorów. Wierzymy, że tym sposobem widzowie będą mogli z wyprzedzeniem zarezerwować sobie czas, by móc spotkać się z nami w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, dzielić się wrażeniami z twórcami filmowymi oraz innymi gośćmi w ramach spotkań i dyskusji - dodaje Novosad.



- Kino Na Granicy nigdy się nie poddaje. Przyzwyczailiśmy się do wymuszanych różnymi sytuacjami zmian terminów, a także zmian programu imprezy, ale emocje pozostają przecież niezmienne. Wierzę, że na początku sierpnia uda nam się spotkać w Cieszynie, najlepszym miejscu na przełamywanie barier, na dobrą rozmowę i świetne kino. Atrakcji nie zabraknie, ale największą będzie dla nas możliwość spotkania z widzami i uczestnikami Kina Na Granicy. Powiedzieć, że się za wami stęskniliśmy, to nie powiedzieć niczego. Czekamy, jesteśmy, będziemy - zapewnia Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Przeglądu po stronie polskiej.



Niedługo organizatorzy rozpoczną ogłaszanie programu tegorocznego Kina na Granicy. Złożą się na niego tradycyjnie premiery i nowości filmowe z Polski, Czech i Słowacji, retrospektywy twórców, cykle tematyczne, dyskusje, a także spotkania literackie.



23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 lipca - 4 sierpnia 2021 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.