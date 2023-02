Tego jeszcze nie robił. Tom Cruise śpiewa przebrany za Pumbę z "Króla lwa"

James Corden był prowadzącym popularnego talk show stacji CBS "The Late Late Show with James Corden" od 2015 roku. Show, który przyniósł brytyjskiemu gwiazdorowi aż siedem nagród Emmy znika jednak z anteny. Jego ostatni odcinek zostanie wyemitowany 27 kwietnia tego roku. Corden chce się z fanami programu pożegnać z hukiem. Według zapowiedzi stacji, przed emisją ostatniego odcinka talk show wyemitowany zostanie specjalny program zatytułowany "The Last Last Late Late Show". Widzowie zobaczą w nim Cordena i Toma Cruise'a w rolach Timona i Pumby. Gwiazdorzy wykonali ten musicalowy numer w trakcie przedstawienia musicalowej wersji "Króla lwa" wystawianej w Pantages Theater w Hollywood.

Tom Cruise: Specjalne atrakcje w programie Jamesa Cordena

Instagram Post Rozwiń

I to właśnie zdjęcie zza kulis tego przedstawienia zostało udostępnione na oficjalne koncie instagramowym programu Cordena. Można na nim zobaczyć uśmiechniętego od ucha do ucha Toma Cruise'a jako guźca Pumbę oraz Cordena jako surykatkę Timona. "Znalazłem Pumbę dla mojego Timona. Oto ostatni skecz z Tomem Cruise'em zanim wyłączymy światła na dobre" - czytamy w podpisie fotografii.

Tom Cruise już wcześniej uczestniczył w specjalnych atrakcjach, które Corden wymyślał na potrzeby swojego programu. Były to jednak dużo bardziej ekstremalne wyzwania. Gwiazdor filmowy zabrał Cordena na wycieczkę samolotem odrzutowym, w trakcie której zaserwował kilka kaskaderskich popisów lotniczych. Innym razem przekonał Cordena do tego, by razem skoczyli na spadochronie.