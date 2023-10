Taylor Swift: Fani od lat widzą ją w roli tej postaci

Od lat spekuluje się, że Swift mogłaby się wcielić w Dazzler. Postać pochodzi z serii komiksów o X-Men. To mutantka potrafiąca przekształcać dźwięk w wiązki światła. Ponieważ superbohaterka jest gwiazdą popu, dzięki swoim mocom często staje się "żywą kulą disco". Dazzler pojawiła się w epizodzie w filmie "X-Men: Mroczna Phoenix", w którym wcieliła się w nią Halston Sage.

Czy Swift rzeczywiście mogłaby wystąpić w "Deadpoolu 3"? Samo spotkanie na stadionie o niczym nie świadczy. Piosenkarka przyjaźni się jednak ze wcielającym się w pyskatego najemnika Ryanem Raynoldsem oraz Blake Lively, jego żoną. Nietrudno wyobrazić sobie, że udało im się namówić ją na mały epizod.

6 października 2023 roku do kin wejdzie "Taylor Swift: The Eras Tour", zapis ostatniej trasy koncertowej piosenkarki. Z tego powodu producenci innych produkcji postanowili przełożyć daty ich premier na inne dni. Przewiduje się, że w swój pierwszy weekend film zarobi od 75 milionów do 100 milionów dolarów tylko na amerykańskim rynku.

